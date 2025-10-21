Опубликованы участники Пленарного заседания Конгресса «Национальное здравоохранение»

22 октября 2025 года в Национальном центре «Россия» состоится Торжественного открытие и Пленарное заседание 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение».

Модератором Пленарного заседания «Новая модель охраны здоровья – 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» выступит Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В мероприятии примут участие: Мэр Москвы Сергей Собянин, Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, президент, председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, Заместитель директора по научной работе, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения Российской Федерации Денис Логунов.

Здравоохранение исторически развивалось преимущественно как система, нацеленная на борьбу с уже возникшими заболеваниями, однако сегодня в XXI веке появление новых технологий открывает широкие горизонты внедрения для принципиально нового подхода к управлению здоровьем человека, базирующемся на персонифицированной и предиктивной медицине. Врачи получают возможность прогнозировать потенциальные проблемы здоровья человека, в том числе в самом раннем возрасте, даже задолго до его рождения и оперативно вмешиваться, снижая вероятность серьезных осложнений.

Катализатором этого выступают не только новые медицинские приборы, но и инновационные для сферы здравоохранения цифровые технологии - активное развитие искусственного интеллекта, внедрение методов анализа больших данных, носимые устройства. Кроме того, уже сейчас достижения медицинской науки позволяют мыслить совершенно иными категориями в отношении здоровья человека – генетический скрининг, персонифицированная генная терапия и другие технологии позволяют предотвратить самые редкие и тяжелые заболевания.

Координация усилий разных отраслей экономики и государственных органов выводит здравоохранение далеко за пределы традиционных границ, превращая его в систему, ориентированную на нужды каждого конкретного человека. Мы вправе утверждать, что произошла смена парадигмы: все больше смещается акцент с оказания помощи в сторону предиктивной персонифицированной медицины. Тем не менее, важным вопросом остается грамотная реализация этого процесса и оптимальное использование имеющихся инструментов.