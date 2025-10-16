На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Международное сотрудничество, кадры и инновации стали главными темами первого дня РЭН-2025

В Москве завершился первый день Восьмого Международного форума «Российская энергетическая неделя». В мероприятии принимают участие главы министерств, руководители ведущих компаний, эксперты и аналитики из 85 стран. Главная тема в этом году — «Создавая энергетику будущего вместе».

На открывающей сессии «Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов» обсуждалось текущее состояние и перспективы развития мировой энергетики, вопросы баланса интересов, энергодиалог между Западом и Востоком, изменение цепочек поставок ресурсов.

«Растет спрос на все виды ресурсов. Этот тренд и дальше будет наблюдаться за счет внедрения электротранспорта, дата-центров, роботизации и развития промышленности. Углеводороды сохранят свое влияние, несмотря на развитие возобновляемых источников энергии», — отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. «Энергетика должна обеспечивать рост экономики и создавать условия для развития человечества и улучшения качества жизни людей. Поэтому энергетика должна быть вне политики и независима от геополитических трендов», — добавил он.

В дискуссии приняли участие ключевые игроки глобального энергетического рынка, в том числе генеральный секретарь ОПЕК Хайсам Аль Гайс и Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман Аль Сауд.

Сессия «Таланты и лидеры: как подготовить кадры для энергетики будущего» была посвящена подходам к подготовке инженеров и развитию русской инженерной школы как основы технологического суверенитета страны.

«Перед российским топливно-энергетическим комплексом стоит задача — нам нужно подготовить около 300 тысяч сотрудников ТЭК к 2030 году. Это должны быть высокообразованные, мотивированные, интеллектуальные специалисты, умеющие работать в команде и брать на себя ответственность», — подчеркнул Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Сегодня в стране компаниями ТЭК создано около 500 инженерных классов, в которых обучаются 10,5 тысячи школьников. Минэнерго России совместно с Минпросвещения и энергетическими компаниями разрабатывает комплексную модель развития инженерных классов, включающую наставничество, практические занятия, олимпиады и конкурсы. Ожидается, что эффект по трудоустройству выпускников проявится через пять–десять лет после реализации проекта.

Знаковым событием первого дня Форума стало открытие выставки оборудования и технологий ТЭК в «Гостином дворе». Площадка собрала более 50 компаний и организаций из России и зарубежных стран, представивших новейшие решения в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, атомной и возобновляемой энергетике.

В направлении «Электроэнергетика» свои разработки представили ПАО «Т Плюс», «Таврида Электрик», АО «ЮАИЗ» и другие. Крупнейшие компании нефтегазового сектора, включая ПАО «Транснефть», показали инновации в добыче и транспортировке углеводородов. Госкорпорация «Росатом» продемонстрировала достижения в области мирного атома, а Ассоциация развития возобновляемой энергетики — решения в сфере «зеленых» технологий. Среди представленных новинок — роботизированный комплекс «Луноход» для очистки нефтяных резервуаров, система автоматического геодезического мониторинга «Дельта Метрикс» для объектов в условиях вечной мерзлоты и программно-аппаратный комплекс Pre-Sense Oil для анализа состояния масла в оборудовании.

Завершился день церемонией вручения международной премии «Глобальная энергия» в концертном зале «Зарядье». Награды получили Владислав Хомич (Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Россия), Цзиньлян Хэ (Университет Цинхуа, Китай) и Юй Хуан (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, США). Награды лауреатам вручил Александр Новак.

«За годы существования премия стала примером успешного международного сотрудничества представителей правительств, отраслевого сообщества и науки. С 2003 года лауреатами стали 56 ученых из 16 стран. В этом году независимый Международный комитет премии выбрал трех лауреатов, которые представляют ведущие научные сверхдержавы — Россию, Китай и США. Их открытия отражают потребности современного энергетического комплекса в инновационном и ответственном подходе при формировании энергетики будущего. Сегодня крайне важно развитие новых направлений при сохранении разумного баланса с традиционными источниками энергии, поиск решений по повышению эффективности и экологичности отраслей ТЭК», — отметил Александр Новак.

Почетным гостем церемонии стал председатель Международного комитета премии, Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг, который подчеркнул значение международного научного сотрудничества: «Премия «Глобальная энергия» — это не просто награда, а выражение нашей общей ответственности перед будущими поколениями», — сказал он.

После торжественной церемонии участники смогли насладиться выступлением Симфонического оркестра Большого театра России под управлением Заслуженного артиста России Антона Гришанина.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 15 по 17 октября. Форум проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор — Фонд Росконгресс.

Официальный сайт РЭН: rusenergyweek.com. За новостями мероприятия и отрасли можно следить на официальной странице РЭН во «ВКонтакте».

