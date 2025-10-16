В России осенью 2026 года состоится Восьмой саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа

Президент России Владимир Путин подписал Указ от 15.10.2025 № 745 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению в Российской Федерации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Мероприятие состоится осенью 2026 года в Москве. Основными целями Форума станут продвижение использования в мировой экономике природного газа, анализ текущего состояния и прогнозирование развития газовых рынков, обмен опытом и содействие технологическому сотрудничеству стран-участниц.

В целях обеспечения координации деятельности и взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в подготовке и проведении саммита, а также для решения иных связанных с этим задач, образован Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия. Председателем Оргкомитета назначен заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Доля стран-участниц Форума стран-экспортеров газа в мировой газовой индустрии стабильно растет. На сегодняшний день они обеспечивают более 70% мировых запасов природного газа и около 45% его добычи. Проведение в России Восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа станет важным шагом в укреплении энергетического сотрудничества между ведущими газодобывающими странами. Уверен, что проведение этого крупного мероприятия в нашей стране в 2026 году внесет свой вклад в поддержание устремлений незападных стран к более справедливому мироустройству и продемонстрирует устойчивость российского влияния в мировой энергетике», – отметил Александр Новак.

В 2013 году в Москве состоялся Второй саммит глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа. По его итогам была принята Совместная декларация, в которой были отражены принципиальные подходы стран-членов ФСЭГ по приоритетным вопросам развития газового рынка.

«Особое значение Восьмого саммита заключается в том, что он пройдет на фоне растущего спроса на энергию в мире и особенно природного газа. Ключевыми драйверами этого роста на ближайшие годы станут замещение угольной генерации в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и промышленность, в том числе газохимия, а также рост спроса на ЦОДы. Вообще рост будет происходить преимущественно за счет развивающихся стран АТР, который будет компенсироваться падением спроса в развитых экономиках, в первую очередь в Европе. Учитывая эти тенденции, проведение саммита стран-членов ФСЭГ в России имеет особую важность. Собравшись на одной площадке, главы государств смогут достичь договоренностей, необходимых для дальнейшего развития отрасли на благо своих стран и народов», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Форум стран-экспортеров газа является международной межправительственной организацией. Соглашение о функционировании ФСЭГ вступило в силу 30 сентября 2009 года. Полноправными членами ФСЭГ являются: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла. Россия – полноправный член ФСЭГ с 2009 года. С 2011 года раз в два года созывают саммиты глав государств и правительств стран-участниц Форума – встречи на высшем уровне.

Седьмой саммит Форума состоялся в Алжире 2 марта 2024 года при участии Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова и Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова.