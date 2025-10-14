Опубликована расширенная деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение»

Расширенная деловая программа 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована на официальном сайте мероприятия. Конгресс состоится 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра «Россия». Организаторы Конгресса – Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

«Ежегодно конгресс «Национальное здравоохранение» собирает на своей площадке лучших экспертов из всех субъектов Российской Федерации, цель работы экспертного сообщества – выработка эффективных мер по скорейшему достижению намеченных целей в области здравоохранения, укрепление межсекторального взаимодействия, поиск дополнительных возможностей для совместной эффективной работы», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Среди спикеров Конгресса заявлены: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Ткачева, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Бойцов, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова Министерства здравоохранения Российской Федерации, академик Российской академии наук Наталья Мокрышева, академик-секретарь отделения медицинских наук Российской академии наук Владимир Стародубов, директор ОАО «РЖД» по медицине – начальник Центральной дирекции здравоохранения Елена Жидкова и другие.

«Конгресс является площадкой, на которой мы презентуем результаты лучших практик и инициатив, подводим итоги работы по ключевым направлениям отрасли здравоохранения и намечаем дальнейшие направления развития. Особенно ценно участие субъектов Российской Федерации, многие из которых представят свой передовой опыт, достойный масштабирования на всю страну», – подчеркнул Министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ознакомиться с полным списком участников Конгресса можно на официальном сайте.

Партнеры по деловой программе Конгресса: Компания ГЕРОФАРМ, ООО «СКОПИНФАРМ», Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков.

Партнеры Конгресса: ООО «Свикс Хэлскеа», ПАО «Сбербанк», X5, АО «РЖД Медицина», Sun Pharma, ООО «Севкаврентген-Д».

Официальные поставщики Конгресса: Пятерочка, Эконад®️ - полезный лимонад.

Партнеры Фонда «РК-Медицина» в рамках Конгресса: ПАО «СИБУР Холдинг» (дивизион «Медицина»), Сеть предприятий быстрого обслуживания «Вкусно - и точка».

Условия участия и регистрация на 4-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» доступны на сайте Конгресса по ссылке.

Регистрация представителей СМИ и блогосферы на 4-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» осуществляется через единую форму аккредитации СМИ Национального центра «Россия», которая доступна по ссылке.

После завершения регистрации на сайте Национального центра «Россия» просим вас направить список представителей СМИ, которые планируют присутствовать на мероприятии, в дирекцию по работе со СМИ Фонда Росконгресс на адрес media@roscongress.org.