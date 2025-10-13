Свыше 60 мероприятий вошли в культурную программу форума «Россия — спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября опубликована культурная программа мероприятий.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор мероприятия — Министерство Спорта России. Оператор Форума — Фонд Росконгресс. При поддержке Правительства Самарской области.

Председатель организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко отметил, что в Самарской области подготовлена обширная культурная программа. В дни проведения Форума состоится более 60 мероприятий.

Культурная программа Форума объединит театры, концертные залы, а также 5 музейно-выставочных маршрутов, охватывающих 16 культурных объектов, представленных в Самаре и Тольятти.

Ключевым мероприятием культурной программы станет «Парад Памяти», который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева.

«Особое внимание в дни проведения Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» уделено сохранению исторической памяти и наследия, а также патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «Парад памяти», посвященный военному параду, который состоялся в городе Куйбышеве, ныне Самаре 7 ноября 1941 года — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Это мероприятие — дань уважения подвигу наших солдат и офицеров, отдавших жизни за свободу мира», — отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков.

В продолжение программы «Парада памяти» для гостей и участников Форума состоится концерт в театре оперы и балета им. Шостаковича.

Участникам Форума также предоставится возможность посещения ведущих музеев Самары, среди которых историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина, Самарский областной художественный музей, музей Эльдара Рязанова, музей «Самара космическая», а также масштабные выставочные проекты — «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», «Детство. Мечты», «На велосипеде в космос» и «К Репину в Самару».

Театральные постановки и концерты — спектакли Самарского академического театра драмы имени М. Горького, театра оперы и балета им. Шостаковича, театра «СамАрт», Самарской государственной филармонии и других площадок.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».