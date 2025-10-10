На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Опубликована спортивная программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована программа спортивных мероприятий Форума.

Форум проводится в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации.

Как отметил председатель Организационного комитета Форума, вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, в рамках проведения мероприятия подготовлена масштабная спортивная программа.

По традиции крупнейших форумов первый день начнется с массового забега «Чистый спорт», который стартует на площади Куйбышева и ознаменует собой начало
XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». На стартовой линии ожидается 10 тысяч человек.

В спортивную программу включены соревнования по следж-хоккею и плаванию, а также Кубок Победы по фиджитал-спорту с участием героев СВО.

Также на стадионе «Самара Арена» состоится финал Кубка России по гонкам дронов – зрелищное событие, которое соберет лидеров этого вида спорта со всей страны.

Помимо соревнований, гости Форума смогут посетить и другие спортивные мероприятия, такие как: турнир по боксу, отличительной чертой которого станет место проведения – Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, турнир по смешанным единоборствам, а также матч сборных России и Узбекистана по боулингу.

Ряд мероприятий пройдет в Тольятти, среди них гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова «Легенды спорта.
Наследие» и масштабный фестиваль тенниса «Будущее спорта», который состоится в новом физкультурно-оздоровительном центре города – «Тольятти Теннис Центре».

В дни проведения Форума также будет представлена широкая молодежная программа для жителей и гостей Самарской области, которая включит в себя мастер-классы, паблик-токи и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными
на официальном сайте Форума в разделе «СМИ».

Организатор РСД (признано в РФ иностранным агентом)-2025 – Министерство спорта Российской Федерации. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс, при поддержке правительства Самарской области.

Стратегический партнер Форума – АО «Объединенная химическая компания «Уралхим».

