Дмитрий Чернышенко провел заседание оргкомитета форума «Россия – спортивная держава»

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Форум пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

«Как сказал наш Президент Владимир Путин, форум «Россия — спортивная держава» укрепляет международное сотрудничество, дает возможность откровенно общаться по самым разным вопросам. Подготовка к форуму в самом разгаре. Уже определены основные площадки в гостеприимной Самарской области, сформирован проект архитектуры деловой программы. Активно идет пригласительная кампания. Мы ожидаем представителей регионов России и зарубежных стран. Конечно, подготовлена обширная спортивная и культурная программа для участников. Призываю все заинтересованные ведомства и организации сконцентрироваться на выполнении задач, связанных с подготовкой форума», – отметил вице-премьер.

В период проведения форума планируется открытие 6 новых объектов спорта в регионах России, а также 2 – в Самарской области, где пройдет форум.

Дмитрий Чернышенко поручил уделить особое внимание приглашению иностранных участников на форум «Россия – спортивная держава».

Помощник Президента РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета форума Алексей Дюмин отметил, что форум «Россия – спортивная держава» проводится уже в тринадцатый раз.

«За это время он стал центральным событием, которое объединяет все наше спортивное сообщество. Эффективной площадкой для обсуждения стратегических задач по развитию спорта в России, которые поставил Президент. Это и развитие спортивной инфраструктуры, и популяризация здорового образа жизни, и решение кадрового вопроса, и повышение доступности занятий спортом для наших граждан, и многих других. Форум – это также возможность общения с иностранными коллегами, обмена опытом и лучшими практиками, отстаивания интересов российского спорта на международной арене. Это место, где по-прежнему сохраняется дух олимпийского движения, где спорт служит объединению людей», – заявил он.

В заседании приняли участие представители Минспорта, Минздрава, Минпросвещения, МИД и ФСБ России, а также других заинтересованных организаций и регионов России.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев отметил международный масштаб форума: «Системная работа с МИДом позволила обеспечить участие иностранных делегаций на уровне министров, руководителей спортивных ведомств и национальных олимпийских комитетов. Участие подтвердили министры спорта 15 государств, среди которых представители спортивных ведомств Бахрейна, Египта, Малайзии, Венесуэлы, Белоруссии, Казахстан, Киргизия, Таджикистана и других. В общей сложности уже зарегистрировались 27 иностранных делегаций. Пригласительная кампания продолжается и, по поручению заместителя Председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко, пригласительная кампания будет дополнительно усилена. Кроме того, будет проведена анонсирующая кампания в зарубежных СМИ».

Программа объединит 16 спортивных мероприятий в Самаре и Тольятти, в том числе театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» Алексея Немова, Финал Кубка России по гонкам дронов, соревнования по фиджитал спорту «Кубок Победы» среди ветеранов СВО, соревнования по следж-хоккею для ветеранов боевых действий. Также пройдут 49 мероприятий культурной программы.

«XIII Международный спортивный форум «Россия - спортивная держава» проводится в год празднования 80-летия Великой Победы и станет не только яркой витриной достижений спортивной отрасли, успехов в развитии массового спорта в стране, но и продемонстрирует мощный системный потенциал для формирования здорового подрастающего нового поколения защитников Отечества, тех, на кого мы возлагаем особые надежды», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» Антон Кобяков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе идет комплексная подготовка спортивной инфраструктуры к форуму: «Подготовка Самарской области к проведению форума ведутся на 850 объектах. 411 из них – в Самаре, 322 – в Тольятти. Реализуется комплекс мероприятий, который включил в себя благоустройство, энергообеспечение, ремонт дорог и спортивных объектов, а также реализация концепции выставочной, волонтерской, культурной и спортивной программы форума. Всего до конца года в регионе будет введено более 100 новых объектов спортивной инфраструктуры, среди них первый в регионе фиджитал-центр».

Посол по особым поручениям, специальный представитель Министра иностранных дел России по вопросам международного спортивного сотрудничества Михаил Хорев российские дипломатические представительства и консульские загранучреждения в приглашенных на мероприятие странах оформят визы в приоритетном порядке официальным лицам, почетным гостям и участникам, а также сопровождающим их лицам, в том числе в день обращения. В международном аэропорту Самары будет обеспечена работа временного консульского пункта в круглосуточном режиме.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы открыта до 24 октября.