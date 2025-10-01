Королю Бахрейна передали в дар русских соколов от имени президента России

В столице Королевства Бахрейн, Манаме, прошла торжественная церемония, в ходе которой российская делегация от имени Президента Российской Федерации Владимира Путина передала в дар Его Величеству Королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифе двух уникальных птиц – камчатско-чукотских кречетов. Эти редкие хищники были специально выращены в питомнике Соколиного центра «Камчатка» по передовым технологиям. Мероприятие состоялось в преддверии официального визита Короля.

На церемонии присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бахрейн Алексей Скосырев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в России Ахмед Абдулрахман Аль Саати, а также директор Департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван Кущ.

Торжественно вручил соколов как символ дружбы и партнерства между странами директор Соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разоков.

«Мы высоко ценим ту значительную поддержку, которую Королевство Бахрейн, в лице Высшего совета по экологии, оказывает природоохранным проектам и сохранению культурных традиций наших стран. Продолжение и укрепление нашего совместного взаимодействия открывает путь к долгосрочному партнерству между странами, основанному на глубоком понимании и уважении к общему культурному наследию», – отметил директор Соколиного центра «Камчатка» Шухрат Разоков.

Церемония дарения прошла в дружественной и торжественной атмосфере, подчеркнув важность укрепления двусторонних отношений между Россией и Королевством Бахрейн.

«Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Особенно символично, что это знаковое событие проходит в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Бахрейн. Традиции соколиной охоты объединяют нас, а сотрудничество с бахрейнскими партнерами помогает сохранять редкие виды птиц и укреплять межстрановое сотрудничество», – подчеркнул директор Департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Иван Кущ.

Также в рамках визита российской делегации в Королевство Бахрейн в Высшем совете по экологии Королевства Бахрейн состоялась встреча, участники которой обсудили развитие совместных природоохранных проектов. Мероприятие стало продолжением совместной работы в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве по обмену техническими и научными знаниями в области разведения соколов между Высшим советом по экологии Бахрейна, Фондом Росконгресс и Соколиным центром «Камчатка».

Одним из ключевых результатов подписанного ранее документа стало присоединение Королевства Бахрейн к рамочной декларации по сохранению популяции кречета. Инициированная Россией на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2023 году, декларация уже получила поддержку Китая, Киргизии, Казахстана, Монголии, Государства Катар и ОАЭ.