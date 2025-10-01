Опубликована деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение»

Деловая программа 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована на официальном сайте мероприятия. Конгресс состоится 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра «Россия». Организаторами Конгресса выступят Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

«Деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение» отражает ключевые направления развития отрасли: это и вопросы реализации национальных проектов, управление инфраструктурой, повышение качества медицинской помощи и уровня удовлетворенности граждан, развитие человеческого капитала, цифровизация. Четвертый год подряд Конгресс является флагманской площадкой презентации достижений в области здравоохранения субъектов Российской Федерации. Пленарная сессия отразит основной вектор развития отечественной медицины – мы переходим к новой модели охраны здоровья, от реактивного подхода мы движемся в сторону предиктивной медицины», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В деловой трек «Человеческий капитал отрасли» включены пять тематических сессий, посвященных актуальным кадровым вопросам в здравоохранении, в том числе роли медицинских вузов в кадровом обеспечении региональных систем здравоохранения. Участники дискуссии обсудят, какие именно образовательные программы и мероприятия медицинских вузов способны качественно повлиять на кадровое обеспечение регионов и повысить уровень удовлетворенности врачебного сообщества своей профессией, как сблизить вуз и практику и сформировать модель медицинского образования с учетом потребностей регионального здравоохранения, а также как обеспечить достаточный уровень подготовки специалистов для здравоохранения в свете приоритетных аспектов развития здравоохранения, заданных новыми федеральными проектами.

Сессия «Искусственный интеллект в реальной практике» станет частью тематического блока «Цифровизация и работа с данными». Участники обсудят ключевые направления цифровой трансформации здравоохранения: от внедрения инновационных ИИ-решений для ускорения вывода новых препаратов на рынок до использования автономных систем в клинической практике. В фокусе также окажутся вопросы преодоления цифрового разрыва между поколениями специалистов. Отдельное внимание будет уделено программам поддержки врачей, которым требуется дополнительная помощь в освоении современных технологий.

Три сессии деловой программы охватывают вопросы правильного питания. В рамках Конгресса будут представлены лучшие региональные практики, стратегии гармонизации подходов к регулированию питания, а также эксперты расскажут, как технологии изменят наш рацион к 2030 году.

Формирование здорового рациона питания трансформируется из личного выбора в значимый элемент государственной политики в сфере охраны здоровья населения. Питание служит фундаментом здоровья, обеспечивая организм необходимой энергией, витаминами и нутриентами. Соблюдение принципов здорового образа жизни способствует нормализации веса, профилактике хронических неинфекционных заболеваний и является основой здорового долголетия. В последние годы интерес к нутрициологии и диетологии заметно возрастает. Это отражается в появлении научно обоснованных рекомендаций, которые помогают формировать здоровые пищевые привычки. Важная роль в реализации государственной политики в этой сфере отводится регионам: именно здесь выстраивается система качественного питания, поддерживаются местные производители и внедряются инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни среди населения.

Участники Конгресса также рассмотрят ход реализации федеральных проектов, среди заявленных тем – «Сердце нации 2.0», «Время побеждать: новые горизонты в онкологи», «Будущее реабилитации: от восстановления к улучшению качества жизни», «Битва за здоровье: как лишний вес стал глобальным вызовом для здравоохранения» и другие.

Помимо экспертных дискуссий, в деловую программу конгресса «Национальное здравоохранение» включены две пленарные сессии: «Новая модель охраны здоровья – 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» и «Еда имеет значение: почему наш рацион – это вопрос здоровья нации?».