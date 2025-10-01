На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликована деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение»

Деловая программа 4-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» опубликована на официальном сайте мероприятия. Конгресс состоится 22–23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра «Россия». Организаторами Конгресса выступят Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

«Деловая программа конгресса «Национальное здравоохранение» отражает ключевые направления развития отрасли: это и вопросы реализации национальных проектов, управление инфраструктурой, повышение качества медицинской помощи и уровня удовлетворенности граждан, развитие человеческого капитала, цифровизация. Четвертый год подряд Конгресс является флагманской площадкой презентации достижений в области здравоохранения субъектов Российской Федерации. Пленарная сессия отразит основной вектор развития отечественной медицины – мы переходим к новой модели охраны здоровья, от реактивного подхода мы движемся в сторону предиктивной медицины», – отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

В деловой трек «Человеческий капитал отрасли» включены пять тематических сессий, посвященных актуальным кадровым вопросам в здравоохранении, в том числе роли медицинских вузов в кадровом обеспечении региональных систем здравоохранения. Участники дискуссии обсудят, какие именно образовательные программы и мероприятия медицинских вузов способны качественно повлиять на кадровое обеспечение регионов и повысить уровень удовлетворенности врачебного сообщества своей профессией, как сблизить вуз и практику и сформировать модель медицинского образования с учетом потребностей регионального здравоохранения, а также как обеспечить достаточный уровень подготовки специалистов для здравоохранения в свете приоритетных аспектов развития здравоохранения, заданных новыми федеральными проектами.

Сессия «Искусственный интеллект в реальной практике» станет частью тематического блока «Цифровизация и работа с данными». Участники обсудят ключевые направления цифровой трансформации здравоохранения: от внедрения инновационных ИИ-решений для ускорения вывода новых препаратов на рынок до использования автономных систем в клинической практике. В фокусе также окажутся вопросы преодоления цифрового разрыва между поколениями специалистов. Отдельное внимание будет уделено программам поддержки врачей, которым требуется дополнительная помощь в освоении современных технологий.

Три сессии деловой программы охватывают вопросы правильного питания. В рамках Конгресса будут представлены лучшие региональные практики, стратегии гармонизации подходов к регулированию питания, а также эксперты расскажут, как технологии изменят наш рацион к 2030 году.

Формирование здорового рациона питания трансформируется из личного выбора в значимый элемент государственной политики в сфере охраны здоровья населения. Питание служит фундаментом здоровья, обеспечивая организм необходимой энергией, витаминами и нутриентами. Соблюдение принципов здорового образа жизни способствует нормализации веса, профилактике хронических неинфекционных заболеваний и является основой здорового долголетия. В последние годы интерес к нутрициологии и диетологии заметно возрастает. Это отражается в появлении научно обоснованных рекомендаций, которые помогают формировать здоровые пищевые привычки. Важная роль в реализации государственной политики в этой сфере отводится регионам: именно здесь выстраивается система качественного питания, поддерживаются местные производители и внедряются инициативы, популяризирующие здоровый образ жизни среди населения.

Участники Конгресса также рассмотрят ход реализации федеральных проектов, среди заявленных тем – «Сердце нации 2.0», «Время побеждать: новые горизонты в онкологи», «Будущее реабилитации: от восстановления к улучшению качества жизни», «Битва за здоровье: как лишний вес стал глобальным вызовом для здравоохранения» и другие.

Помимо экспертных дискуссий, в деловую программу конгресса «Национальное здравоохранение» включены две пленарные сессии: «Новая модель охраны здоровья – 2040: переход от реактивной к предиктивной медицине» и «Еда имеет значение: почему наш рацион – это вопрос здоровья нации?».

Картина дня
«Работают в убыток»: независимые АЗС в России могут закрыться из-за дефицита бензина
Новак назвал контролируемой ситуацию с бензином в регионах России
ЕС выделил Украине €4 млрд из доходов от активов РФ. Военная операция, день 1316-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1316-й день
«Об Украине в Белом доме забудут». Зачем Трампу нужен шатдаун?
Американист Дудаков: Трамп забудет об Украине на время шатдауна в США
В Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции
Безработица в России обновила исторический минимум
Тайвань стал крупнейшим в мире импортером одного российского нефтепродукта
В Черногории стартовал чемпионат по лени
Новости и материалы
Небензя сообщил об отсутствии реакции США на предложение России по ДСНВ
Протеже Киркорова раскрыла, за что платит народному артисту
Женщина ударилась головой и впала в кому, оступившись на лестнице в российском городе
«Спартак» вырвал победу в компенсированное время в матче Кубка России
В Башкирии лихач сбил мать с ребенком на пешеходном переходе
Трампа уличили в блефе после слов о российских подводных лодках
В Германии задержали троих мужчин по обвинению в подготовке атак на евреев
Молодому вратарю подарили автомобиль после разгромного поражения от «Реала»
Сенат США не смог принять законопроекты о продолжении финансирования
Судимый за изнасилование рязанец сжег две машины экс-избранницы из-за ревности
В Госдуме призвали отказаться от изучения песен скандальных артистов в школе
В ООН высказались о притеснениях русскоязычных на Украине
В ООН выразили беспокойство из-за гонений на православие на Украине
К «Золотому кольцу» Кадышевой подали иск из-за песни «Течет ручей»
Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ по Белгородской области
Глава администрации российского района погиб на охоте из-за пули
В России предложили ввести ОГЭ по физкультуре
В России вратари устроили драку в матче КХЛ
Все новости
«Семейная ссора»: мужчина заминировал дом родителей, грозил взорвать «Октоберфест» и покончил с собой
DPA: в поджоге дома в Мюнхене подозревают немца из города Штарнберг
Решетников заявил, что период охлаждения экономики России еще будет продолжаться
В Госдуме объяснили использование конницы в ходе СВО
Отца семейства, подозреваемого в убийстве жены и двоих детей, задержали в Ульяновске
«Это просто невозможно»: Минпромторг раскрыл список автомобилей для работы в такси
Правозащитник Шапарин: авто из списка Минпромторга не подходят для работы в такси
«Увижу слово «Москва» — и перехватывает дыхание». Как сейчас живет Чулпан Хаматова
Актрисе Чулпан Хаматовой исполнилось 50 лет
​​От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр
Меньше бюрократии: как помочь бизнесу оформить налоговый вычет для клиентов в один клик
Сбер запустил сервис для быстрого возврата налоговых вычетов
Реклама ... Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893
Erid: 2Ranymsqd2R
Телевизор вместо валюты: как спасать деньги при девальвации
Что такое девальвация простыми словами и как она влияет на жизнь
Природная виагра или плацебо: что такое афродизиаки и работают ли они
Могут ли обычные продукты и запахи возбудить сексуальное желание и повысить либидо
«Не хватило полутора метров до убежища»: экс-мэр Новой Каховки погиб после атаки БПЛА
Глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер в больнице после удара дрона
День учителя в 2025 году: история, традиции праздника и идеи для подарков педагогам
Когда отмечают День учителя в России и мире, как поздравить учителей и что им подарить
Отравление, давление властей и сотни детей: главное из интервью Павла Дурова
Дуров заявил, что его пытались отравить в 2018 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами