Пресс-релиз

На форуме «Россия – спортивная держава» в Самаре пройдет Кубок России по гонкам дронов

Одно из крупнейших событий в мире гонок дронов – Кубок России с участием сильнейших пилотов страны, состоится в Самаре с 3 по 5 ноября, на площадке форума «Россия – спортивная держава».

Форум пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства Российской Федерации. Оператор Форума – Фонд Росконгресс.

Выявить сильнейших пилотов России в Самару приедут более 100 спортсменов из разных регионов страны. Соревнования пройдут в дисциплинах вида спорта «гонки дронов»: класс 200 мм и класс 330 мм – все в личном и командном зачетах.

«Проведение Кубка страны по гонкам дронов в рамках форума «Россия – спортивная держава» – это не просто соревнования, это демонстрация того, как современные технологии интегрируются в спортивную индустрию нашей страны. Это событие – яркое свидетельство того, что Россия действительно спортивная держава, где развиваются не только традиционные, но и инновационные виды спорта. Кубок послужит примером того, как спорт и технологии могут успешно дополнять друг друга, создавая новые возможности для развития нашей страны, – пояснил президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев.

Состязания пройдут на «Самара-Арене» на специально оборудованной трассе, отвечающей всем требованиям безопасности и профессиональным стандартам. Также в рамках Кубка России запланированы мастер-классы по дрон-баскетболу и техническому симулятору для всех желающих.

Онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре, открыта до 24 октября 2025 года.

Заявку на участие могут подать российские и иностранные СМИ, а также представители блогосферы в соответствии с правилами аккредитации, размещенными на официальном сайте Форума.

Среди участников Кубка Росси по гонкам дронов также будут выступать пилоты, принимавшие участие во Всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего», финал которого состоится в Москве с 1 по 5 октября.

В нем примут участие 100 детей и подростков из 89 субъектов России. Итоговые состязания пройдут по пяти дисциплинам: класс 75 мм, «Технический симулятор», «Дрон-баскетбол», «Сборка дрона» и «Скоростной мониторинг».

Мероприятие направлено на развитие востребованных навыков и компетенций в области инновационных технологий и видов спорта среди детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет и уже собрало более 16 тысяч заявок на участие со всей России.

Организаторами мероприятия выступают Федерация гонок дронов России и «Движение первых» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

«Рыдал в полицейской машине». В Москве сотрудник банка зарезал начальницу посреди рабочего дня
В Москве сотрудник банка убил начальницу ножом, его задержали
Российские войска взяли под контроль Северск Малый в ДНР. Военная операция, день 1315-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1315-й день
Угрожали поставить на колени: дочка главаря Цапков с сыном прокурора устроила VIP-ДTП
Baza: спутник Анастасии Цапок похвалил и поцеловал ее после пьяного ДТП на Mercedes
Россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде
Трамп пообещал «нечто великое» при урегулировании на Украине
В Германии обстреляли пиротехникой самолет бундесвера
Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать итоги выборов в Молдавии
В Белгородской области объекты инфраструктуры пострадали от атак дронов
Келлог высказался о возможности победы России в конфликте с Украиной
Суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области
Стало известно, почему УЕФА отложил голосование об отстранении Израиля
ВМС Швеции устроили проверку на борту следовавшего из России грузового судна
Таубер назвала дело против нее в Молдавии расправой над оппозицией
Орбан заявил о слабости России перед Европой
Россиян призвали не верить страшилке мошенников о генеральной доверенности
На Украине отреклись от Ивана Бунина
Наследная принцесса Нидерландов поступила на службу в ВС королевства
В российском городе экс-помощнице депутата вынесли приговор за хищение 75 млн
Трамп назвал возможные сроки завершения конфликтов на Украине и в Газе
Украина может остаться без чешских боеприпасов
На Филиппинах землетрясение разрушило храм
Подмосковный курьер надругался над девочкой, оставшейся дома без взрослых
Сергей Лазарев заявил, что должен был сняться в «Титанике»
«Уже не контролирует это»: в Госдуме оценили слова Навроцкого о приеме снюса
Вьетнамец 30 лет не стриг ногти и попал в Книгу рекордов Гиннесса
Бывшего студента колледжа в Архангельске арестовали за нападение на преподавателей
В СПЧ раскритиковали идею ЛДПР о спецтюрьме для террористов
Полиция задержала россиянку, назвавшую волонтеров СВО «кровожадными тварями»
«Считал своим сыном»: Лукашенко ответил Зеленскому, назвавшему его «стариком»
Лукашенко назвал чепухой слова Зеленского о нем и Путине
Президент Польши заступился за снюс, рассказал о беседах с духом и призвал бороться с бандеровцами
Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от снюса
Huawei Watch GT 6. Рекордная автономность без ущерба для функционала
Huawei довела автономность умных часов до трех недель
​​От Эдит Пиаф до безногой дрессировщицы: лучшие роли Марион Котийяр
Что такое тильт и как выйти из этого состояния
Тильт: объясняем, что значит это слово в молодежном сленге и откуда оно взялось
«Найдут обломки с российскими номерами». Что стоит за инцидентами с дронами в Европе
Полковник Ходаренок назвал паникой реакцию Европы на полеты дронов
Как отдыхаем в ноябре 2025 года: выходные и праздничные дни
Сколько нерабочих дней будет в ноябре 2025-го, как переносятся выходные и стоит ли брать отпуск
«Репарационный кредит»: в ЕС не могут договориться о передаче активов РФ Украине
Euractiv: план выдачи ЕС кредита Киеву за счет активов России близок к провалу
Гостиницы на 9 млрд рублей: у экс-судьи ВС Момотова арестовали все имущество
Компаньона экс-судьи Момотова Марченко арестовали по делу о мошенничестве
Отмена наличных? Как изменится жизнь с цифровым рублем
Зачем нужен цифровой рубль и как он повлияет на жизни россиян
