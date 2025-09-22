В Сириусе завершилась юбилейная X Всероссийская неделя охрана труда

В Сириусе завершила свою работу X Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), проходившая с 15 по 18 сентября. В деловой программе, которая состояла из более 160 мероприятий, приняли участие порядка 10 тысяч участников из 89 регионов России и 26 стран и территорий, представители около 1800 компаний. Юбилейный форум был посвящен общенациональной теме – «Народосбережение – гарантия устойчивого развития». Безопасность и здоровье работников в контексте цифровизации и внедрения искусственного интеллекта стали темами обсуждения.

«Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) по традиции стала масштабной площадкой для диалога представителей органов власти, деловых кругов, экспертного сообщества и отраслевых специалистов в сфере обеспечения безопасности труда. В рамках юбилейного Форума особое внимание уделялось вопросу народосбережения – одному из ключевых приоритетов развития Российской Федерации. За годы существования ВНОТ значительно расширила свою повестку: дискуссии и мероприятия охватили не только вопросы охраны труда, но и аспекты социального обеспечения, а также качества жизни граждан в целом. Убежден, что инновационные технологии и решения, представленные на Форуме, получат широкое практическое применение на предприятиях различных отраслей страны. Их внедрение позволит не только повысить производительность труда, но и существенно улучшить условия работы, сохранить здоровье сотрудников и увеличить продолжительность их жизни», – сказал советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВНОТ Антон Кобяков.

Каждый день ВНОТ-2025 был посвящен отдельной тематике: здоровье на производстве, охрана труда, занятость, работа с молодежью и международный трек. Деловая программа состояла из конференций, технических, дискуссионных и практических сессий, круглых столов, мастер-классов, деловых игр. В мероприятиях приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущих российских и иностранных компаний, профсоюзных организаций, научного и экспертного сообщества, а также ведущие специалисты в области охраны труда и эксперты по социальным вопросам.

«Юбилейная X Всероссийская неделя охраны труда завершилась. В этом году на ВНОТ приняли участие порядка 10 тысяч человек. Это абсолютный рекорд. На Форум приехали более 5 тысяч гостей и представителей СМИ из 89 регионов России и 26 стран ближнего и дальнего зарубежья, а также более 3750 представителей российского и иностранного бизнеса из около 1800 компаний. Всего в рамках деловой программы состоялось более 160 мероприятий, включая традиционные деловые сессии, а также кейс-чемпионаты, финалы отраслевых конкурсов, совещания корпораций, спортивные мероприятия и традиционный показ средств индивидуальной защиты. Ключевым международным событием Форума стало первое заседание Сети стран БРИКС по охране труда. На полях ВНОТ состоялась наша встреча с Министром труда и социальных дел Республики Ирак, по итогам которой был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере труда и социального обеспечения между нашими странами. Сегодня по итогам Форума мы можем смело заявить, что ВНОТ – это ведущее мероприятие социально-трудовой сферы не только всероссийского, но и международного уровня», – сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

В этом году Всероссийская неделя охраны труда стартовала 15 сентября с Молодежного дня, посвященного развитию потенциала молодых специалистов отрасли. Он стал коммуникационной платформой для обмена опытом между разными поколениями профессионалов и обсуждения вопросов формирования безопасной рабочей среды. Темой Молодежного дня в 2025 году стало «Устойчивое и безопасное развитие: формула будущего». В мероприятиях приняли участие более 920 человек: студенты из 40 ведущих вузов страны.

Одним из ключевых событий деловой программы стал доклад Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова на тему «Социальная политика и рынок труда: достижение национальных целей развития в условиях современных вызовов». В своем выступлении Антон Котяков уделил особое внимание вопросам семейной и демографической политики. Также состоялась сессия «Кадры для устойчивого роста экономики», в ходе которой обсудили подготовку востребованных кадров, запросы современных компаний, региональные инициативы, карьерное сопровождение молодежи и системную поддержку ветеранов боевых действий.

Центральным событием второго дня работы ВНОТ стала стратегическая пленарная сессия «Народосбережение – гарантия устойчивого развития», на которой Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков рассказал о главных стратегических решениях в области охраны труда и об основных векторах работы в этом направлении. Приветственное слово участникам мероприятия направил Президент России Владимир Путин. Также с приветствиями к участникам ВНОТ-2025 обратились председатель Правительства России Михаил Мишустин и заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. 16 сентября на площадке ВНОТ-2025 прошло Всероссийское тестирование по охране труда. В этом году к проверке знаний присоединились более 60 тысяч представителей из самых разных отраслей, как представители бюджетного сектора, так и крупных промышленных предприятий со всей страны.

По традиции на площадке были организованы соревнования по боевому развертыванию, в которых приняли участие сотрудники Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС. Завершился второй день ВНОТ фешн-показом средств индивидуальной защиты (СИЗ). Ключевым событием деловой программы третьего дня форума стала сессия «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит». В дискуссии приняли участие Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут и Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Министры обсудили развитие платформенной экономики, ее влияние на производительность труда и социальные и трудовые гарантии работников. После сессии участники дискуссии посетили стенды передовых промышленных предприятий страны и представителей регионов России.

17 сентября на полях Форума эксперты обсуждали внедрение модели клиентоцентричности в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Государство для людей». Кроме того, спикеры обсудили инструменты, которые помогают работодателям снизить напряженность на рынке труда, повысить производительность и продлить трудовое долголетие своих сотрудников.

Заключительный день деловой программы был посвящен вопросам разработки нормативно-правовых актов, поиску, подбору и обучению кадров, а также влиянию профсоюзных инициатив на достижение нулевого травматизма.

Ключевым международным событием деловой программы Форума стало первое заседание Сети стран БРИКС по охране труда, в котором приняли участие представители Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, Эфиопии и Индонезии. На мероприятии обсудили сближение национальных стандартов в сфере охраны труда, внедрение инноваций и адаптацию передовых технологий и практик в сфере охраны труда.

Также на полях Форума прошла встреча Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Антона Котякова и Министра труда и социальных дел Республики Ирак Ахмеда Аль-Асади, по итогам которой был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере труда и социального обеспечения между двумя странами.

В рамках международного трека ВНОТ состоялись Конференция Евро-Азиатского Регионального альянса инспекций труда, Совместное заседание коллегий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также круглый стол «Совершенствование трудового законодательства Евразийского экономического союза мониторинга применения в странах Евразийского экономического союза технических регламентов Таможенного союза».

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков наградил победителей Всероссийских конкурсов в области охраны труда. В 2025 году на участие в них было подано более 1100 заявок, среди участников – 773 специалиста, 34 органа исполнительной власти и 336 организаций, в которых занято более 200 тысяч работников. Дипломами победителей и призеров были награждены 42 финалиста.

Также состоялась церемония торжественного награждения финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Награды 55 победителям из 36 регионов вручили глава Минтруда России Антон Котяков и первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

Впервые на ВНОТ состоялись мероприятия в рамках тематической Программы малого и среднего предпринимательства – масштабный прикладной трек, полностью посвященный вопросам охраны труда на малых и средних предприятиях. Каждый участник, посетивший сессии трека и прошедший тестирование, получил удостоверение о повышении квалификации.

Спортивная программа включала традиционный Забег на Кубок Росконгресса, который прошел в самом сердце Олимпийского парка – возле Олимпийского огня. Участники ВНОТ-2025, жители и гости Сириуса, пришедшие к финишу, получили памятные медали. В Гостиной интеллектуального спорта прошел Кубок Росконгресса по шашкам, игре в го и шахматам, а также сеанс одновременной игры в шахматы с двукратным чемпионом Европы в составе сборной России Мираном Оганьяном.

В рамках ВНОТ-2025 работала масштабная выставка современных технических средств обеспечения безопасности на производстве, сохранения здоровья работников и цифровых решений в области безопасности труда и работы с персоналом. На площади 25 000 кв м свои стенды разместили более 150 компаний-экспонентов. Лучшие экспоненты выставки были награждены дипломами.

На полях ВНОТ состоялись следующие мероприятия:

• Выездное совместное заседание Общественного совета Минтруда России и Общественного совета Роструда;

• Совещания Роструда с государственными инспекциями труда в регионах

• Заседание совместной профильной комиссии ФМБА России по направлениям: «профпатология» и «промышленная медицина»;

• Выездное заседание членов НАОТ;

• Мероприятие ГК «Росатом» «Отраслевая научно-практическая конференция по охране труда»

• Итоги работы Государственных инспекций труда по основным направлениям деятельности и планы работы.

В рамках работы ВНОТ-2025 были подписаны следующие документы:

• Меморандум о сотрудничестве в сфере труда и социального обеспечения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством труда и социальных дел Республики Ирак;

• Соглашение о взаимодействии между Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Министерством труда и социальной политики Луганской Народной Республики;

• Соглашение о взаимодействии между Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан и Министерством труда и социальной защиты Херсонской области;

• Соглашение о сотрудничестве между ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства» и АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»;

• Соглашение о сотрудничестве между министерством труда и занятости Иркутской области и Ассоциацией «Национальная ассоциация охраны труда»;

• Соглашение о сотрудничестве между Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя и Ассоциацией «Национальная ассоциация охраны труда» Меморандум о намерениях между ООО «Производственная безопасность и экология» и ООО «КВАЗАР»;

• Партнерский договор между ООО «Производственная безопасность и экология» и ООО «ТЕРМИКА»;

• Соглашение о сотрудничестве между Департаментом труда и занятости населения Тюменской области и Ассоциацией «Национальная ассоциация охраны труда»;

• Соглашение о сотрудничестве между ПАО «Юнипро» и Ассоциацией «Национальная ассоциация охраны труда»;

• Соглашение о сотрудничестве для создания современной системы обучения в области производственной безопасности между ООО «Оператор Газпром ИД» и ООО «Смарта».

X Всероссийская неделя охраны труда проходила с 15 по 18 сентября в университете «Сириус». Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Оргкомитет ВНОТ возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс.