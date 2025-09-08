На форуме «Крылья Сахалина» обсудили развитие отрасли беспилотных систем в России

В рамках международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» состоялась пленарное заседание «Люди и машины будущего — мировая повестка развития и регулирования отрасли беспилотных систем». Участники обсудили развитие технологий, способы применения и законодательное регулирование в сфере беспилотных систем.

Ключевой темой дискуссии стала стратегическая роль Дальнего Востока России как уникального полигона для опережающей разработки и внедрения соответствующих технологий мирового уровня. Сахалинская область, где создан первый в стране дронопорт «Пушистый», была представлена в качестве отправной точки для апробации и разработки новых сценариев применения дронов в сочетании с искусственным интеллектом. По поручению президента России Владимира Путина опыт и практики островного региона будут распространены на другие субъекты ДФО. Отдельно был отмечен значительный вклад Сахалинской области в достижение национальной цели по вхождению России к 2030 году в число глобальных лидеров в сфере беспилотных авиационных систем и беспилотных систем всех сред.



«На форуме «Крылья Сахалина» мы представили более 70 сценариев использования беспилотников: в области экологии, градостроительной деятельности, обслуживания линейных объектов и перевозки грузов. Уже сегодня с помощью дронов мы сократили площадь лесных пожаров в 40 раз, предотвращаем наводнения и доставляем грузы в труднодоступные места. Сахалин и авиакомпания «Аврора» — это пилотная площадка России для отработки применения беспилотных систем в народном хозяйстве. Принципиально важно решить вопрос их экономической эффективности — без этого движение вперед невозможно. Уже создана модель управления полетами, согласованная с Росавиацией, открываются учебные центры и техникумы для подготовки операторов. Наша цель — масштабировать успешный опыт Сахалина на весь Дальний Восток», — подчеркнул в ходе пленарного заседания губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Особое внимание было уделено вопросам практической реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», достижения технологического суверенитета страны и выполнения целевых показателей Стратегии развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

«Беспилотные системы в России активно развиваются. Уже сейчас они применяются в различных сферах — работают высокоавтоматизированные транспортные средства в рамках эксперементально-правового режима, беспилотные паромы, запущена беспилотная «Ласточка». Не отстает и городской транспорт — в Москве курсирует первый беспилотный трамвай. Лидером является отрасль гражданских беспилотных воздушных судов. Основная задача Минтранса России — выстроить четкое регулирование. На сегодняшний день можно сказать, что полноценный правовой фундамент для всего жизненного цикла беспилотных воздушных судов создан. Россия является одним из мировых лидеров в области регулирования применения беспилотных авиационных систем, опережая по ряду ключевых аспектов такие страны, как США и Китай. В перспективе мы рассчитываем выстроить полноценные логистические цепочки при помощи тяжелых БПЛА. Мы открыты и готовы делиться опытом со всеми заинтересованными сторонами», — отметил заместитель Министра транспорта Российской Федерации Владимир Потешкин.

Кроме того, обсуждались конкретные меры государственной поддержки для предпринимателей, работающих в сегментах беспилотных авиационных (БАС), надводных (БНТС), подводных (БЭС) и наземных (БНА) систем.

«В рамках поддержки производителей беспилотных авиационных систем Минвостокразвития России реализует комплексный подход. Мы предлагаем производителям весь спектр преференциальных режимов: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, режимы Арктической зоны и Курильских островов. Уже запущен Инновационный научно-технический центр во Владивостоке — на его базе будем развивать инновационные технологии. Большую перспективу с точки зрения укрепления рынка экспорта, а также обмена научным опытом имеют международные ТОР. Кроме того, для дальнейшего динамичного развития отрасли продолжим помогать разработчикам в части инфраструктуры и сопровождать их проекты. Нужно не просто научиться производить БАС, но и эффективно внедрить их во все сферы деятельности, а также — выйти на внешние рынки. Наша цель — совершать прорывы в этой технологии будущего», — подчеркнул статс-секретарь – заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский.

Также в ходе дискуссии обсуждалось международное взаимодействие в сфере беспилотных систем, внедрение новых технологических решений в отрасль, ход реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и другие вопросы. Участники подчеркнули важность поддержки отрасли и формирования площадок для экспертного диалога и обмена опытом.

«Конгрессно-выставочная деятельность становится ключевым инструментом для развития отраслей, объединяя международных партнеров, инвесторов и экспертов. Именно на таких площадках рождаются прорывные решения, укрепляется доверие и формируются векторы будущей экономики, основанные на технологическом суверенитете и устойчивом развитии. Созданная на Сахалине конгрессная площадка позволят обеспечить такому диалогу все условия. Подчеркну, внедрение инноваций, поддержка передовых отраслей, развитие компетенций и решение государственных задач обеспечивают прогресс — поэтому необходимо уделять этим темам особое внимание», — подчеркнул первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.

В пленарном заседании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по международным делам Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации Российской Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, начальник управления беспилотных систем и робототехники Министерства промышленности и торговли России Алексей Сердюк, генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич, генеральный конструктор — заместитель Генерального директора ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Сергей Коротков, и генеральный директор АО ГТЛК Михаил Парнев. В видеоформате к дискуссии присоединился председатель Всемирной федерации БПЛА Ян Цзиньцай.

Международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» проходит с 6 по 8 сентября. В нем принимают участие представители 19 стран мира, свою продукцию представляют 19 компаний. Мероприятие является выездной площадкой Восточного экономического форума. Оператор — Фонд Росконгресс.

