Владимир Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума – 2025

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям юбилейного, десятого Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 3–6 сентября.

В приветствии глава государства отметил, что за прошедшее десятилетие ВЭФ по праву заслужил высокий авторитет. Это представительное мероприятие помогает знакомить бизнес, в том числе зарубежный, с уникальным экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российских дальневосточных территорий, способствует расширению многоплановой международной кооперации.

«В этой связи весьма символичным является и девиз нынешнего Форума – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». По мере того как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты – не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС», – подчеркнул Владимир Путин.

Президент Российской Федерации добавил, что Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга.

«Уверен, что участники Форума – представители государственных ведомств и местных органов власти, предприниматели, эксперты и общественные деятели из десятков стран – смогут обстоятельно обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки, наметить новые формы и механизмы совместной работы», – подытожил Владимир Путин.