Фонд Инносоциум и МШУ «Сколково» представили доклад о развитии креативной экономики

Социокреативная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум и Московская школа управления «Сколково» представили аналитический доклад «Креативная экономика России: Итоги и векторы развития после Петербургского международного экономического форума-2025». Ожидается, что результаты работы будут использоваться при подготовке стратегии развития креативных индустрий, которая разрабатывается по поручению Президента России Владимира Путина под кураторством Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.

Материалы доклада, посвященные Дальнему Востоку, будут обсуждаться в рамках юбилейного десятого Восточного экономического форума на Форуме креативных индустрий, которой пройдет в стартовый день ВЭФ-2025 3 сентября.

«В основу исследования легли материалы более 30 отраслевых сессий в рамках ПМЭФ-2025. В дискуссиях приняли участие более 200 экспертов, включая международных. В докладе собраны инициативы по всем ключевым индустриям: от медиа и кино до музыки, гастрономии и культурного наследия. Этот вектор будет продолжен на Восточном экономическом форуме. Материалы исследования будут предложены в отраслевую стратегию, которая является точкой перехода к системной политике в развитии креативной экономики. Кроме того, работа в этом направлении говорит о том, что Фонд Росконгресс в креативной повестке выходит на новый уровень, становясь не только форумной, но и аналитической площадкой. Готовятся различные исследования, собираются предложения лидеров отрасли и регионов, синтезируется экспертиза как российских специалистов, так и зарубежных коллег. В этом контексте Фонд Росконгресс становится опорной площадкой в государственных стратегических разработках», – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

В докладе оценивается текущее состояние креативного кластера, отношение участников отрасли к ее перспективам, соотношение российского и международного опыта в этой сфере, кадровые вопросы, барьеры развития и другие вопросы. Также представлены дифференцированные итоги изучения каждой из 16 отраслей креативной экономики.

«В основе методологии доклада – анализ частоты употребления слов и терминов, их тональности и контекста в ходе профильных дискуссий. Согласно докладу, креативные индустрии рассматриваются как способ монетизации создаваемой интеллектуальной собственности. Они приобретают все большее значение, особенно в контексте регионального развития. Культурное лидерство перестает быть монополией столиц: Дальний Восток все чаще рассматриваются наравне с Москвой и Санкт-Петербургом как новый центр развития креативного кластера. Представители отрасли видят больше перспектив, чем проблем, а вызовы воспринимаются как точки роста, а не негативные барьеры», – подчеркнула руководитель Лаборатории креативных индустрий Московской школы управления «Сколково», председатель Совета ТПП Российской Федерации по развитию креативных индустрий Лидия Рой.

В частности, в ходе исследования эксперты пришли к выводу, что креативные индустрии в России развиваются как экономический сектор с растущим вниманием к регионам. Сфера сталкивается с нехваткой специалистов, зависит от поддержки государства, при этом важнейшую роль в ее устойчивом развитии играют финансовая поддержка, экспортный потенциал, а также цифровизация и технологические инновации.

«ПСБ оказывает поддержку креативным проектам, и наша цель — помочь сделать так, чтобы креатив работал на экономику, а культурное наследие стало основой для технологий и экспорта. Достижение этой цели требует межрегиональной и межотраслевой кооперации, инвестиций в образование и инфраструктуру, а также создания гибких финансовых инструментов. При этом важно, чтобы такие инструменты учитывали аналитические данные и операционные цепочки, что в конечном итоге будет способствовать максимально эффективному развитию экономики и реализации экспортного потенциала», – сказала старший вице-президент – директор по внешним связям банка ПСБ Вера Подгузова.

Она добавила, что региональная и национальная идентичность положительно воспринимается потребителями в других странах, и именно культурный код является ключом к тому, чтобы найти покупателей за рубежом и занять свою нишу: «Наша страна выступила катализатором развития многих отраслей на благо всего мира, в результате чего элементы российского культурного и научного наследия находят отражение в космосе, науке, спорте и других сферах. Мы должны не стесняться напоминать об этом международным партнерам современными информационными технологиями».

Для устойчивого роста креативного сектора экономики России важно создавать финансовые механизмы поддержки и адаптировать продукцию к зарубежным рынкам, считает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

«С принятием федерального закона начался второй сезон развития креативных индустрий в России. Предыдущие пять лет была единая цель у представителей сектора — институционализация КИ. Цель достигнута, теперь нужно формировать необходимые инфраструктурные механизмы, которые дополняют друга друга, как пазлы, и заниматься всеми нужно одновременно. Это — подготовка кадров, культура интеллектуальной собственности, региональные связи, экспорт креативных продуктов. Сделаю акцент на набирающей масштаб практике — кредиты под залог нематериальных активов для креативных индустрий. Два года назад это начала Москва, и сегодня многие регионы запускают такой инструмент поддержки: Ульяновск, Новосибирск, Красноярск, Якутия, ХМАО и другие. Это очень важно для развития сектора, поскольку нам нужно много креативных предпринимателей, и этот инструмент даёт сильный стимул для их появления», – отметил Игорь М. Намаконов.

Важное место в развитии отрасли играет определение потребности в специалистах того или иного профиля в рамках креативных индустрий, отметил руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс» Борислав Володин.

«В России существует множество точек роста для креативной отрасли – в том числе, в регионах. Это обусловлено в том числе трансформацией структуры кластера – особенно в кадровом аспекте. Одним из механизмов этой работы может стать формирование единого аналитического центра для мониторинга компетенций – это позволит ликвидировать существующие дефициты. Артмастерс Опен – международный чемпионат, которому нет аналогов в мире, и мы первые можем осуществить объединение народов через мультикультурный проект», – подчеркнул Борислав Володин.

Ключевая тема предстоящего Форума креативных индустрий – «Идеи как экономика: креатив как ресурс развития регионов и стран». Участники обсудят инвестиции в креатив и экономику событийной индустрии, влияние искусственного интеллекта на развитие рынка идей, оценят эффективность экосистемы выращивания финансово устойчивых креативных стартапов. Также ряд сессий будет включен в основную программу ВЭФ. Кроме того, в рамках проекта «Душа России», реализуемого Фондом Инносоциум, запланированы концерт «Душа России. Россия – миру», премьера фильма «Царь ночи» и кинопоказы.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.