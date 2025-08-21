В честь десятилетия ВЭФ в космос запустили ракету с символикой Форума

На космодроме Байконур специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с логотипом десятого, юбилейного Восточного экономического форума, который состоится 3–6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«В этом году проходит десятый, юбилейный Восточный экономический форум. Одна из основных его тем – технологическое развитие нашей страны. Сильную и независимую Россию невозможно представить без космонавтики. На Дальнем Востоке, в Амурской области, создается один из самых амбициозных и масштабных проектов в истории – космодром Восточный. Продолжаются запуски российских ракет-носителей с космодрома Байконур. И сегодня стартовала ракета-носитель, брендированная в честь ВЭФ-2025. Убежден, наша страна будет двигаться вперед в своем технологическом развитии. Поручение Президента России Владимира Владимировича Путина об опережающем развитии Дальнего Востока будет выполняться в полном объеме, что позволит стимулировать экономику и улучшить качество жизни наших граждан», – сказал заместитель Председателя Правительства России, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.

Ракета–носитель вывела на полярную орбиту космический аппарат «Бион-М» № 2 – это большая медико-биологическая лаборатория. В результате будут изучены некоторые аспекты воздействия условий полярной орбиты, близких к условиям дальнего космоса.

«Запуск ракеты с символикой десятого, юбилейного Восточного экономического форума – знаковое событие, подчеркивающее роль ВЭФ как стратегической площадки для развития Дальнего Востока и укрепления международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. За десять лет Форум стал эффективным инструментом привлечения инвестиций, реализации крупных инфраструктурных проектов и формирования новых экономических возможностей. Форум среди прочих инструментов создает динамику роста, которую демонстрирует Дальний Восток благодаря системной государственной политике и активному участию бизнеса. Он также отражает технологический потенциал России и ее курс на устойчивое развитие макрорегиона. Восточный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ключевой дискуссионной площадки, где определяются векторы дальнейшего социально-экономического прогресса», – подчеркнул советник Президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Главная тема ВЭФ в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».