Свыше 260 тысяч гостей посетили форум «Беспилотные системы: технологии будущего»

В рамках масштабного мероприятия, которое стало частью форума «Москва 2030», представили последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта.

В рамках форума «Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» с 7 по 17 августа 2025 года впервые прошел первый международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». Форум проводился по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторами мероприятия выступили Минпромторг России, Министерство транспорта России, Минобрнауки России, Правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, платформа «Национальная технологическая инициатива» (НТИ), Университет 2035 и Фонд поддержки проектов НТИ, оператор - Фонд Росконгресс.

«Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» объединил более 260 тысяч человек, включая ведущих экспертов, разработчиков, производителей и экспортеров более чем из 60 стран мира. Это масштабное событие стало площадкой для обмена передовыми знаниями, инновационными идеями и лучшими практиками в области беспилотных технологий. В рамках форума были представлены последние достижения в области робототехники, автоматизации и искусственного интеллекта.

Мероприятие стало ярким примером того, как Россия активно внедряет передовые технологии», — отметила Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Частью масштабного мероприятия стал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», национальные соревнования с участием зарубежных спортсменов, Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов, а также деловая программа, во время которой обсудили актуальные вопросы индустрии. Кроме того, гости побывали на выставке последних достижений в области беспилотных систем, приняли участие в мастер-классах по управлению дронами и посетили магазин будущего.

Выставка достижений в области беспилотных систем

На выставке особое внимание уделили экспозиции роботизированных систем, на которой показали более 700 высокотехнологичных экспонатов из 24 регионов России. Выставочная площадь составила 10 тысяч квадратных метров и продемонстрировала возможности беспилотных технологий — от систем для уборки урожая до устройств для автоматизации процессов в торговле. Более 300 компаний представили примеры применения беспилотных систем в восьми ключевых сферах экономики: сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, строительстве, топливно-энергетическом комплексе, безопасности, торговле, транспорте и городском хозяйстве.

Деловая программа

В рамках деловой программы состоялось 43 сессии с участием 264 экспертов из России, Белоруссии, Китая, Индии, Чили и Эфиопии. Мероприятие посетили свыше трех тысяч человек. Форум стал площадкой для укрепления международных связей в сфере инновационных технологий, собрав специалистов из десятков государств.

На форуме заключили 22 соглашения и пять меморандумов о сотрудничестве между ведущими российскими организациями, инновационными компаниями и международными партнерами. Документы подписали в области развития инфраструктуры, подготовки кадров, геотехнического мониторинга, продвижения аэрокосмических проектов с использованием дистанционного зондирования Земли, а также внедрения беспилотных авиационных систем в сферу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Особое значение придается международному сотрудничеству, что подтверждается соглашениями Московского экспортного центра с партнерами из Чили, Эфиопии и Турции.

Гонки дронов

Ярким событием форума стал Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов — первое официальное международное соревнование такого рода в России. В нем приняли участие лучшие пилоты из 11 стран: России, Австралии, Белоруссии, Болгарии, Германии, Индии, Казахстана, Испании, Южной Кореи, Турции и Франции. Соревнования провели в трех дисциплинах, это «Класс 330 — командный зачет», «Технический симулятор — командный зачет», «Технический симулятор — личный зачет».

Соревнования в дисциплине «Класс 330 — командный зачет» проходили в очном формате, в них участвовали 16 команд — семь российских и девять иностранных. Победу одержали Данил Грязнов и Кирилл Лобань из Белгородской области. Второе место заняли Александр Холкин и Платон Черемных из Москвы, третье — Григорий Миронов и Даниил Волок из Ленинградской области. Кроме основных соревнований, в рамках очных заездов определили победителей специальных номинаций «Самая технологичная команда» (Александр Холкин и Платон Черемных), «MVP (Most Valuable Player) турнира» (Данил Грязнов), «Самый быстрый круг» (Минсо Ли), «Лучшее время пит-стопа» (Дмитрий Воронин).

Помимо очных гонок, прошли виртуальные соревнования в личном и командном зачете дисциплины «Технический симулятор». Соревнования состоялись в разных возрастных категориях — от юниоров (10–17 лет) до взрослых участников. В командном зачете среди юниорок победу одержали спортсменки из Амурской области Маргарита Николенко и Арина Пархомова, среди юниоров лучшей стала московская команда — Мирон Черемных и Кирилл Журавлев. Среди женщин в командном зачете золото завоевали Маргарита Николенко и Арина Пархомова, а среди мужчин победили Артем Манапов и Александр Мальцев из Челябинской области. В личных соревнованиях среди юниорок и женщин абсолютной чемпионкой стала Арина Пархомова из Амурской области. Среди юниоров первое место занял Мирон Черемных из Москвы, а среди мужчин победу одержал Артем Манапов. Также в рамках виртуальных соревнований определили победителей в специальных номинациях «Лучший киберспортсмен» (Мирон Черемных) и «Лучшая киберспортсменка» (Арина Пархомова).

Интенсив «Архипелаг 2025»

Одним из ключевых событий форума стал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг 2025». В нем приняли участие более 3,5 тысячи человек из 82 регионов России и 20 стран мира. Самой зрелищной частью стали инженерные соревнования дронов. За 10 дней на площадке прошло 52 соревнования с участием более тысячи человек. Дроны совершили около 2,5 тысячи вылетов, а общее время полетов с учетом симуляторов составило около 300 часов. Этот показатель превысил прошлогодний в 2,5 раза: в 2024 году на аэродроме Пушистый в Южно-Сахалинске дроны налетали около 120 часов.

Для участников форума также были организованы мастер-классы по современным технологиям. Гости могли поиграть в дрон-баскетбол и дрон-футбол, воспользоваться услугами дрона-доставщика или поуправлять спортивными дронами в виртуальной среде. В мероприятиях приняли участие более шести тысяч человек.

Кроме того, за четыре дня работы магазина будущего, который представил проект «Сделано в Москве», было реализовано товаров локальных брендов на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Магазин посетили более 13 тысяч человек.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые могут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.