Опубликован перечень поручений президента Российской Федерации по итогам ПМЭФ-2025

Опубликован перечень поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума 2025 года.

Документ включает 46 поручений, направленных на системное развитие экономики. Центральным заданием правительству Российской Федерации является разработка до 1 октября 2025 года комплексного плана структурных изменений, охватывающего трансформацию занятости, эволюцию потребления, повышение инвестиционного климата, технологическое развитие, формирование нового качества внешней торговли и повышение эффективности в сфере обороны и безопасности.

«Поручения фокусируются на разработке комплексного плана структурных изменений, ускорении технологического развития, включая переход на цифровой рубль и подготовку ежегодного доклада о технологическом суверенитете, поддержке предпринимательства и МСП, развитии креативных индустрий, повышении гибкости рынка труда, сохранении объектов культурного наследия, проведении международного форума «Открытый Диалог» в 2026 году, а также на координации деятельности институтов развития», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Фонду Росконгресс как организатору ПМЭФ поручено обеспечить анализ и обобщение итоговых материалов Форума к 1 октября 2025 года.

Полный текст Поручений опубликован на сайте президента Российской Федерации – kremlin.ru