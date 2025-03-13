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Более 30 мероприятий войдут в программу Российско-Китайского форума в Хабаровске

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Росконгресс

​В рамках Российско-Китайского форума, который состоится в Хабаровске 19–20 мая, будет организовано более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран по различным направлениям. Ожидается, что форум соберет более тысячи представителей бизнеса, государственных структур и креативных индустрий. Оператор – Фонд Росконгресс.

«Мы живем и работаем в весьма непростое время – геополитической нестабильности, масштабного перестроения мира. В этот период особенно важно усиливать добрососедские связи. Отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне за всю историю и продолжают развиваться. Сохранение и развитие проверенных временем дружеских связей между странами является необходимым условием поддержания стабильности в мире и безопасности людей.

Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. В преференциальных режимах Дальнего Востока с участием китайского капитала реализуется 58 проектов с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей. В том числе это такие проекты, как строительство Амурского газохимического комплекса с объемом инвестиций более 890 млрд рублей, ряд других крупных проектов в сфере сельского хозяйства, логистики и строительства. В 2022 году Амурскую и Еврейскую автономную области соединили с провинцией Хэйлунцзян два новых моста – Благовещенск–Хэйхэ и Нижнеленинское–Тунцзян. Убежден, что в ближайшее время число совместных проектов в экономике, спорте, культуре будет расти», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

​Российско-Китайский форум пройдет под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». Его программа охватит широкий круг вопросов: от промышленной кооперации, экологического транспорта, туризма и торговли до молодежных обменов и межкультурной коммуникации.

​«Проведение форума имеет стратегическое значение для дальнейшего укрепления всеобъемлющего партнерства и доверительного диалога между Россией и Китайской Народной Республикой. Хабаровский край как приграничный регион играет важную роль в развитии двустороннего сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах. Среди приоритетов – развитие транспортно-логистических коридоров, расширение торговых связей, а также углубление межрегионального взаимодействия.

Особое внимание в этом контексте уделяется острову Большой Уссурийский, который является не только символом добрососедства между странами, но и важным элементом в реализации совместных инициатив. Убежден, что проведение форума послужит важным импульсом для выработки новых механизмов сотрудничества, которые будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию регионов России и укреплению взаимовыгодных отношений с китайскими партнерами», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках программы пройдет стратегическая сессия «Мосты дружбы: сотрудничество России и Китая в туризме», на которой обсудят планы создания туристской инфраструктуры и возможности для роста взаимного турпотока, в том числе в свете перспектив открытия пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.

Международному взаимодействию в вопросах экологии будет посвящена стратегическая сессия по возобновляемой энергетике и новым видам транспорта.

Кроме того, специально для молодежи России и Китая на форуме будет организована сессия «Мост в будущее: молодежный взгляд на российско-китайское сотрудничество». В ее работе смогут принять участие молодые лидеры, предприниматели, творческие деятели и представители патриотических организаций двух стран.

​«Российско-Китайский форум имеет особое значение для Хабаровского края, который является важным звеном в укреплении двустороннего сотрудничества между странами. Его проведение позволит укрепить позиции региона как стратегического центра взаимодействия с нашими китайскими партнерами. Важную роль в этом процессе играет остров Большой Уссурийский – символ российско-китайской дружбы. Мы нацелены на то, чтобы использовать диалог на полях Форума для решения актуальных задач и достижения долгосрочных целей в интересах жителей края», – подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

​Отдельное внимание будет уделено инвестиционному сотрудничеству. Российские и китайские предприниматели обсудят вопросы создания международных индустриальных парков, а также существующие и потенциальные льготы и преференции.

​Регионы России смогут продемонстрировать свой инвестиционный потенциал в рамках Road Show. В работе площадки примут участие российские компании, ориентированные на совместные с КНР бизнес-проекты. Представленные проекты войдут в программу совещания по инвестиционному сотрудничеству, которое проведут Министерство экономического развития Российской Федерации и Государственный комитет по развитию и реформам КНР. Также запланированы B2B-переговоры, где предприниматели России и Китая смогут найти новых партнеров. Заявки на участие в них принимаются до 31 марта.

​На форуме состоятся культурные и спортивные мероприятия. В частности, пройдет круглый стол по лингвистике и межкультурной коммуникации, где представители России и КНР обсудят вопрос формирования полилингвальной культуры, как нового вектора в развитии образования и межкультурного общения.

​Организатором Российско-Китайского форума выступает Правительство Хабаровского края при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», ВЭБ.РФ.

Развитие острова Большой Уссурийский на основе принципов добрососедства и уважения суверенных прав государств является одним из направлений двусторонних отношений России и КНР и закреплено в совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, которое было сделано по итогам государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Китай с 16 по 17 мая 2024 года. Необходимость создания дорожной карты развития острова зафиксирована в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума — 2024.

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