Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Российские менеджеры обсудили тренды устойчивого развития на СОР29 в Баку

close
Пресс-служба Ассоциации менеджеров

В Баку состоялось выездное заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров. Мероприятие приурочено к проходящей в столице Азербайджана климатической конференции ООН COP29.

В последние несколько лет климатическая повестка приобрела многогранный и многослойный характер, охватывая широкий спектр вопросов. Темы, связанные с изменением климата, устойчивым развитием и принципами ESG, находятся в центре внимания многих компаний и организаций. Эти вопросы требуют не только глубокого анализа, но и активного сотрудничества на глобальном уровне.

Модератором заседания выступила Ярослава Врубель, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Группы ММК, сопредседатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров. Эксперт акцентировала внимание, что российская делегация на COP29 стала первой за всю историю конференции углеродно-нейтральной делегацией с официальной верификацией. Погашение будет осуществлено за счет углеродных единиц, полученных в результате реализации климатического проекта по повышению энергоэффективности на «Сибур-Нефтехиме». Сертификат о погашении углеродного следа будет размещен на сайте национальной сети Глобального договора ООН.

«Мы видим, что отношение к снижению и компенсации углеродного следа в России качественно меняется. Заданный благодаря климатическим проектам СИБУРа тренд подхватывают другие компании. Сейчас крупнейшие деловые мероприятия в нашей стране проводятся в углеродно-нейтральном статусе. Климатические проекты и программы, нацеленные на достижение нашей страной баланса в производстве и поглощении вредных выбросов, реализуются в разных сферах», — отметила Ярослава Врубель.

В том числе и эти темы были затронуты в ходе заседания, в котором приняли участие представители бизнеса, банковской сферы и отраслевого сообщества.

Владимир Лукин, партнер Группы операционных рисков и устойчивого развития Kept, отметил, что за последние три года углеродный рынок в России достиг высокого уровня зрелости, что позволяет рассчитывать на международное признание и свидетельствовать о его вкладе в реализацию глобальных целей Парижского соглашения. Кроме того, спикер объяснил, почему COP29 объективно можно считать финансовым саммитом.

«Одним из ключевых вопросов, возникающих в процессе эволюции климатической повестки, является формирование справедливой цены на углеродные единицы — результаты климатических проектов. В частности, на конференции был представлен доклад, который связывает использование водных ресурсов с климатической тематикой. Такие взаимосвязи знаменуют выход из «углеродного тоннеля» — ситуации, когда обсуждение климата ограничивается исключительно углеродом. На самом деле, когда мы говорим о климате, мы охватываем множество взаимосвязанных аспектов, что позволяет глубже понять механизмы углеродного ценообразования», — сказал он.

Иван Барсола, исполнительный директор Дирекции по ESG, ПАО Сбербанк, согласился с тем, что общество стало смотреть на повестку шире.

«На конференции COP29 активно обсуждаются ключевые вопросы, касающиеся биоразнообразия, водных ресурсов и Арктики, каждый из которых заслуживает отдельного внимания. Тема климата стала объединяющей. В рамках климатической повестки пересекаются три сферы: наука, бизнес, стремящийся защитить и приумножить свои интересы, а также политика, которая пронизывает все эти аспекты. Бизнес ожидает от государства ясной обратной связи, чтобы определить оптимальный путь для дальнейших действий и эффективного взаимодействия», — отметил он.

Наталья Жулина, заместитель начальник управления международного сотрудничества АЛРОСА, также отметила, что повестка становится актуальной для более широкого круга специалистов, а список тем, обсуждаемых в контексте климата, постепенно расширяется.

«Современная климатическая повестка охватывает не только экологические аспекты, но и социальные, рассматривая влияние изменений климата на права человека и общество. Важным элементом является защита интересов наиболее уязвимых групп, разработка необходимых мер адаптации и смягчения последствий климатических изменений, а также оценка потенциальных социально-экономических рисков, связанных с этими изменениями. Конференция COP превращается в комплексное мероприятие, охватывающее ключевые аспекты устойчивого развития», — сказала она.

В финале заседания было отмечено, что климатическая повестка становится неотъемлемой частью бизнес-стратегий, требуя от компаний участия в глобальных инициативах и сотрудничества с различными заинтересованными сторонами. Модератор выразила надежду, что благодаря совместным усилиям бизнес сможет добиться значительных результатов в продвижении климатической повестки и создании устойчивого будущего. Глобальные вызовы сегодня требуют коллективных усилий, что особенно заметно на полях проходящего СОР, где наглядно проявляются международные проекты и плодотворные партнерские взаимодействия между компаниями.

Rambler&Co – информационный партнер комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров.

Картина дня
США расширили санкционный список против России
ВС РФ взяли под контроль поселок Дальнее в ДНР. Военная операция, день 1002-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1002-й день
Залужный заявил, что третья мировая война уже началась
Ольга Бузова стала актрисой: «У меня есть киностульчик!»
Такса вцепилась в лицо годовалой девочке под Саратовом и чуть не ослепила ее
Ротенберг рассказал об общении с Овечкиным после травмы
Сын Градского об установленном вдовой памятнике на могиле отца: «Ей просто плевать»
Новости и материалы
США впервые провели испытательный пуск баллистических ракет PrSM
Украине напомнили о совете американского генерала Милли, данном им в 2022 году
Юрист рассказал, как подарить машину
Минюст РФ внес организацию из Украины в перечень нежелательных
Москвичам рассказали, почему рекордно выросли цены на такси в дождь
Маск хочет урезать финансирование компаний на Украине
Тигровая акула проглотила iPhone, который записал это на видео
В Госдуме высказались о поведении Австрии в ситуации с газом
Улицу в Челябинске затопило нечистотами из-за короткого замыкания
В Лондоне объявили борьбу «грязным иностранным деньгам»
На Кубани многодетных родителей подозревают в издевательстве над ребенком-инвалидом
На коттедж Блиновской за 750 млн рублей нашли покупателя
Самый грустный дельфин в мире «говорит» сам с собой, потому что у него нет пары
Посольство РФ осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии
Беременная экс-жена Романа Абрамовича показала первые фото с гендер-пати
Стало известно о желании Киева забросить в Купянск диверсионный отряд
Безработная петербурженка подожгла комнату в коммуналке из-за ссоры с хозяйкой
Базовые модели iPhone оказались намного популярнее Pro-версий
Все новости
Полиция Санкт-Петербурга не нашла в аниме порнографии и богохульства
«Их роль – рядовые исполнители». Почему в Киеве признали неспособность отвоевать Крым
Полковник Ходаренок: слова Зеленского о Крыме — первый шаг к осознанию реальности
«Заниматься благотворительностью не собираемся». Почему Россия оставила Австрию без газа
Захарова: РФ не будет заниматься благотворительными поставками газа в Австрию
«Уверены на 95%»: использовала ли Россия межконтинентальную ракету на Украине?
Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру
Отключают тормоза и управляют двигателем. В России увидели угрозу атак хакеров на автомобили
Минпромторг России создаст национальную систему кибербезопасности автомобилей
«Спокойной ночи, мужики». Тест: были ли такие шоу на российском ТВ или мы их выдумали?
Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября
«Принц русского балета». Кто пришел на церемонию прощания с Владимиром Шкляровым
Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины
Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины
«Одеть» или «надеть»: как правильно?
Как легко запомнить употребление слов «одеть» и «надеть» — простое объяснение филолога
В каких продуктах больше всего углеводов и правда ли они мешают похудеть?
Медленные и быстрые углеводы: в чем между ними разница и сколько их содержится в продуктах
Зимний отдых в Карелии 2024–2025: что посмотреть и чем заняться
Главные достопримечательности Карелии и варианты отдыха зимой в республике
«Сделать еще одну Украину»: в Белоруссии заявили о планах Запада вторгнуться в республику
ОНТ: Запад планирует нападение на Белоруссию со стороны Польши и Литвы
«Случился конфликт с россиянами»: воевавшего за ВСУ бойца задержали во Вьетнаме и выдали Белоруссии
КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами