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Пресс-релиз

В Москве наградили лауреатов премии «Бренд года в России 2024»

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Пресс-центр премии «Бренд года в России»

20-го ноября в Москве назвали лауреатов Национальной премии «Бренд года в России 2024». В торжественной обстановке наградили лауреатов в более чем ста отраслевых и специальных номинациях. Всего на конкурс поступило более пятисот заявок, сообщили в пресс-центре премии.

Заветные статуэтки победители получили из рук членов Высшего Консультативного совета и Экспертного жюри премии, а также в награждении участвовали руководители ведущих российских отраслевых ассоциаций и союзов, представители федеральных СМИ.

«В этом году мы вручаем премию во второй раз и очень горды тем, что она приобрела такой большой интерес и отклик среди российских компаний. В конкурсе приняли участие как крупные бренды-лидеры рынка, так и новички, задающие свои тренды. Кроме того, отмечу особую поддержку, которую отраслевые ассоциаций, союзы и информационные партнеры оказывали весь год, освещая наши мероприятия. А еще в этом году у премии появилось сразу несколько организаций-амбассадоров в различных номинациях, что в очередной раз подтверждает признание премии среди профессионального сообщества. Желаем всем участникам конкурса и победителям развиваться и менять реальность вокруг», - прокомментировал председатель оргкомитета премии «Бренд года в России 2024», вице-президент Российской Академии общественных связей Сергей Трофименко.

Лауреатами премии «Бренд года в России 2024» стали бренды:

В высшей лиге:

585*ЗОЛОТОЙ, ANTILOPA, Arlight, AVGUST, AZIMUT Hotels, BelkaCar, Benzamat, BertToys, Black Star Burger, CAT STEP, CATERWIL, Cool Zone, DAMY FLOOR, ESTIMA, F.A.C.C.T., Gardex, GranFest, HASS, Hybrid, ICON SKIN, IEK, Inforce, Kaspersky, Kokoc Group, LAMM, Lassie, Lazurit Мебель, MARMECO, MRIYA RESORT, Modi, PLANTIC, POOLMANN, Punkt E, QREDO, STELS, RU.TV, Salton, Sanitol, SINTEC Lubricants, Skillbox, SMI)EX, SOKOLOV, Siberian Wellness, Sибирская коллекция, Tamaki, TION, Triol, VARI, Vertex, YCLIENTS, Акрон, Алгоритмика, Аромашка, Бархатные ручки, Бери заряд!, Бизнес Платформа ВТБ (Банк ВТБ (ПАО), Бургер Кинг, ВНИИГАЗ-Сертификат, Водоходъ, «Газета.Ru», ГПМ Реклама, Дана Ультра, журнал Business Excellence, Звук Бизнес, Инферит, Капитан Вкусов, «Левъ Голицынъ. Коронационное», ЛСР, Магуро, Маркетплейс здоровья «ЗДРАВСИТИ», Мир Хомутов, НОНТОН, Пандарог, Планета Суши, Радио Монте-Карло, Райтон, РАПТОР, РЕГУЛ, СБЕР, СберУниверситет, СДЭК, ОРТЕКА, ПЕРВЫЙ ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН, СибТаль, СИМПРЕАЛ, Ситилинк, Страховой Дом ВСК, Тануки, Урал, Фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury, Центр Океанографии и Морской Биологии МОСКВАРИУМ, ЭКСПОФОРУМ

В первой лиге:

ANNEN, Compo Soft, DONNA FLOR, ELEMENT, EUROFOOT, EXPEL, Fremen Project, HEADSHOT, iRU, KRISTOMS, Level Group, Magnetto.pro, METSURI, MicroDec, Mr. Mattress, Rock`n`Cream, Skin Cotton, STARFISH сеть семейных оздоровительных акваклубов, «Stellа-Доступные решения для вашего дома», Valley, WOG, ZET COLOR, Зоозавр, Коту под хвост, Летим, Пальчики, СОВНАРКОМ, ТЭС, Солнце Москвы

Специальными номинациями удостоены бренды:

Be Up, EKF, EXEED, GenerationS, Greenway Global, IThub college, Jalinga, Kaspersky, LeaderTeam, LUBRIGARD, Media loves you, NSCO New Service Company, OBRITите друга, Talantix, STREET BEAT, VR Concept, Wildberries, Авито, Акрон, Заповедное посольство, Издательско-полиграфическая компания «ПЛАТИНА», Изолятор, Краснополянская косметика, МИРБИС, «Новогодний миллиард» 2024 от «Русского лото», РЕЗУЛЬТАТ.ПРО, СберСпасибо, СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА, ТЭС, Юмор FM
Мероприятие прошло в Демонстрационном зале ГУМа и сопровождалось музыкальными номерами столичных артистов, а также гости вечера смогли поучаствовать в розыгрыше призов от партнеров конкурса и получили ценные подарки.

Конкурс проводится во второй раз. В 2023 году победителями стали 55 брендов, а всего было подано свыше 300 заявок.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России»:

• Оператор – Агентство Point Passat

• Партнеры – АБКР, АКАР, РАФИ

• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

• Генеральный мультимедийный партнер – Медиагруппа «Комсомольская правда»

• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»

• Генеральный медиапартнер - ГПМ Радио

• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co

• Транспортный партнер – BelkaCar

• Партнеры церемонии награждения – «Левъ Голицынъ. Коронационное», AST, Fremen Project, Студия креативной флористики «Летова Цветы», Black Star Burger, проект «ЭНОТУЗИАСТЫ»

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