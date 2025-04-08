Стало известно, когда заработают пошлины США в 104% на товары из Китая

Fox Business: США начнут применять пошлины в 104% на товары из КНР с 9 апреля

США начнут применять пошлины в 104% на товары из КНР с 9 апреля. Об этом рассказал журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс на своей странице в социальной сети X.

«Пресс-секретарь Белого дома заявила, что дополнительные пошлины в размере 104% вступили в силу в полдень по времени восточного побережья США, так как Китай не отменил свои ответные пошлины», — заявил он.

Китай объявил о вводе ответных пошлин в размере 34% на все товары из США 4 апреля. Эта мера начнет действовать 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайские товары. На фоне этого сообщения индекс Shanghai Composite за день упал на 7,34%. При этом в Китае заявили, что не смирятся с тарифным «шантажом» Трампа.

До этого Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила, что после инаугурации Трампа было инициировано пять споров против пошлин США.

Ранее в США назвали Си Цзиньпина победителем в торговой войне с Трампом.