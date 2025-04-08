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Ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств

РИА Новости: ректор ПсковГУ Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств
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Depositphotos

Ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент правоохранители проводят оперативные мероприятия.

По версии следствия, ректор оформила трудоустройство в вузе на несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей.

До этого РБК писал, что правоохранители задержали первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. По данным журналистов, в университете прошли обыски. Другие подробности инцидента неизвестны.

12 марта ректору Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ) Игорю Воротникову продлили срок ареста до 13 мая. Он обвиняется в превышении полномочий и организации незаконной миграции. Предположительно, он фиктивно зачислял в вуз иностранцев и получал за них премии.

Ранее проректора Самарского университета задержали по подозрению в хищении грантов.

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