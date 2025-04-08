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В США заявили, что продолжат вводить пошлины, параллельно ведя переговоры

Белый дом: США будут вводить пошлины параллельно переговорам с партнерами
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Антон Денисов/РИА Новости

Соединенные Штаты продолжат вводить пошлины на импортные товары и параллельно будут вести переговоры со своими торговыми партнерами, заявила пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Ее цитирует РИА Новости.

«Ответные пошлины продолжат вводиться по мере того, как ведутся переговоры по этим сделкам. Пошлины принесут триллионы долларов доходов Соединенным Штатам», — сказала Левитт.

По ее словам, Трамп готов к переговорам о пошлинах, а представители других стран постоянно звонят в Белый дом.

2 апреля президент Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Всего в списке оказались 185 стран.

Для государств Евросоюза размер новых пошлин был определен в 20%, для Китая — 34%, для Индии — 26%, для Южной Кореи — 25%, для Японии — 24%, для Великобритании — 10% и т.д. Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%).

Ранее стало известно, когда заработают пошлины США в 104% на товары из Китая.

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