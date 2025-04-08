Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые решили вековую проблему общественных туалетов созданием идеального писсуара

PNAS Nexus: вычислена форма писсуара, предотвращающая разбрызгивание мочи
close
NewScientist/University of Waterloo

Канадские ученые из Университета Ватерлоо разработали инновационную конструкцию писсуара, которая может навсегда изменить санитарные стандарты общественных туалетов. Новый дизайн решает вековую проблему разбрызгивания мочи, которую не могли решить с 1917 года. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Ключевое открытие ученых заключается в том, что при падении струи мочи под углом 30 градусов или меньше брызги практически исчезают. На основе этого принципа были созданы две модели — Cornucopia и Nautilus (№3 и №4 на иллюстрации), чьи поверхности рассчитаны с помощью сложных дифференциальных уравнений для минимального разбрызгивания.

Особого внимания заслуживает модель Nautilus, которая не только предотвращает брызги, но и адаптирована для людей разного роста, включая детей и пользователей инвалидных колясок. По расчетам исследователей, массовое внедрение таких писсуаров в США (где их около 56 млн) могло бы ежедневно предотвращать попадание полумиллиона литров мочи на пол общественных уборных.

Исследование предлагает первое серьезное обновление туалетного дизайна за последние 100 лет, обещая сделать туалеты более гигиеничными и комфортными для всех пользователей.

Ранее врач назвала заболевания, которыми можно заразиться в общественном туалете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами