Ученые решили вековую проблему общественных туалетов созданием идеального писсуара

Канадские ученые из Университета Ватерлоо разработали инновационную конструкцию писсуара, которая может навсегда изменить санитарные стандарты общественных туалетов. Новый дизайн решает вековую проблему разбрызгивания мочи, которую не могли решить с 1917 года. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Ключевое открытие ученых заключается в том, что при падении струи мочи под углом 30 градусов или меньше брызги практически исчезают. На основе этого принципа были созданы две модели — Cornucopia и Nautilus (№3 и №4 на иллюстрации), чьи поверхности рассчитаны с помощью сложных дифференциальных уравнений для минимального разбрызгивания.

Особого внимания заслуживает модель Nautilus, которая не только предотвращает брызги, но и адаптирована для людей разного роста, включая детей и пользователей инвалидных колясок. По расчетам исследователей, массовое внедрение таких писсуаров в США (где их около 56 млн) могло бы ежедневно предотвращать попадание полумиллиона литров мочи на пол общественных уборных.

Исследование предлагает первое серьезное обновление туалетного дизайна за последние 100 лет, обещая сделать туалеты более гигиеничными и комфортными для всех пользователей.

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