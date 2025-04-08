Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна судьба Jeep Михаила Ефремова после резонансного ДТП

RT: Jeep Михаила Ефремова после ДТП починили и сняли с учета
close
vlad_zhen/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором актер Михаил Ефремов врезался в машину курьера Сергея Захарова, после ДТП был восстановлен и снят с учета. Об этом сообщает RT.

По его данным, номерные знаки с машины Ефремова перешли на другой автомобиль, Ford Mustang. Владелец Ford рассказал, что специально выкупил машину актера.

«Мы знали, кому он до этого принадлежал, поэтому я его и купил. На момент продажи он был уже восстановлен. Машину сейчас сняли с учета, а номер я забрал себе специально. Раритет», — рассказал изданию владелец Ford, использующий на своей машине номера с Jeep Ефремова.

После ДТП разбитый Jeep был помещен на стоянку УВД по Центральному административному округу Москвы. Он пробыл там около года, до весны 2021-го.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Михаила Ефремова ухудшилось после решения суда об УДО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами