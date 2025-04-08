Стала известна судьба Jeep Михаила Ефремова после резонансного ДТП

RT: Jeep Михаила Ефремова после ДТП починили и сняли с учета

Автомобиль Jeep Grand Cherokee, на котором актер Михаил Ефремов врезался в машину курьера Сергея Захарова, после ДТП был восстановлен и снят с учета. Об этом сообщает RT.

По его данным, номерные знаки с машины Ефремова перешли на другой автомобиль, Ford Mustang. Владелец Ford рассказал, что специально выкупил машину актера.

«Мы знали, кому он до этого принадлежал, поэтому я его и купил. На момент продажи он был уже восстановлен. Машину сейчас сняли с учета, а номер я забрал себе специально. Раритет», — рассказал изданию владелец Ford, использующий на своей машине номера с Jeep Ефремова.

После ДТП разбитый Jeep был помещен на стоянку УВД по Центральному административному округу Москвы. Он пробыл там около года, до весны 2021-го.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Михаила Ефремова ухудшилось после решения суда об УДО.