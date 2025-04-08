Стала известна дата переговоров России и США в Стамбуле

Очередной раунд переговоров между делегациями России и США ожидается 10 апреля в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Встреча запланирована на 10-е число», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого министерство иностранных дел России сообщило, что в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Делегацию РФ возглавит российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Формат и состав участников останется неизменным. Делегацию со стороны Штатов возглавит заместитель главы Госдепартамента Соната Коултер.

5 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ добилась успеха в сложных переговорах с США. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной. Кроме того, стороны в ходе переговоров обсудили возобновление прямого авиасообщения.

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.