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Стала известна дата переговоров России и США в Стамбуле

РИА Новости: переговоры России и США в Стамбуле ожидаются 10 апреля
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Yusuf Tatliturk/Shutterstock/FOTODOM

Очередной раунд переговоров между делегациями России и США ожидается 10 апреля в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Встреча запланирована на 10-е число», — отметил собеседник агентства.

Незадолго до этого министерство иностранных дел России сообщило, что в Стамбуле пройдет второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. Делегацию РФ возглавит российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Формат и состав участников останется неизменным. Делегацию со стороны Штатов возглавит заместитель главы Госдепартамента Соната Коултер.

5 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ добилась успеха в сложных переговорах с США. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной. Кроме того, стороны в ходе переговоров обсудили возобновление прямого авиасообщения.

Ранее в Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США.

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