В Новой Москве при пожаре в общежитии погиб человек

Один человек погиб при пожаре в общежитии в поселке Киевский в Новой Москве. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Загорелись две квартиры на четвертом этаже пятиэтажки. Пострадал один жилец, он госпитализирован. К сожалению, при тушении обнаружен погибший», — говорится в сообщении, опубликованном в 20:22 по московскому времени.

Сотрудники ведомства вывели на улицу 18 человек. Сейчас на месте происшествия работают 52 специалиста и 15 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

В конце января сообщалось о пожаре в здании общежития на Старообрядческой улице в подмосковном Лефортово. По данным агентства «Москва», из здания эвакуировали людей. Очевидцы отметили, что с четвертого этажа был виден густой черный дым. Предварительно, в здании проводились сварочные работы.

Кроме того, общежитие горело в микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Эвакуировались 49 человек — вахтовые рабочие. По предварительной информации, никто не пострадал. Для ликвидации огня силы МЧС привлекли 18 пожарных, задействовали шесть единиц спецтехники.

Ранее сибиряк разозлился на сожительницу и поджег квартиру ее подруги.