В МИД РФ сообщили о вероятном визите премьера Индии в Москву на 9 мая

Россия ожидает премьер-министра Индии Нарендру Моди на параде Победы в Москве, который пройдет 9 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — сказал дипломат.

27 марта посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов выразил надежду, что индийскую делегацию на параде Победы в Москве возглавит Моди. Соответствующее заявление он сделал во время видеообращения к участникам конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений».

В конце февраля в Индии подтвердили, что визит Моди 9 мая в Москву состоится «с большой вероятностью». Также в параде в честь празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади может принять участие расчет Вооруженных сил Индии.

Ранее Путин заявил, что будет рад видеть Трампа в Москве на 9 Мая.