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Временные ограничения введены в аэропорту российского города

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
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Кирилл Брага/РИА Новости

Временные ограничения ввели на работу аэропорта Гумрак в Волгограде. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

4 апреля временные ограничения на прием воздушных судов вводили в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

28 марта временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Саратова.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинский беспилотник атаковал жителя Брянской области.

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