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Американский генерал выступил против вывода войск из Европы

Главком НАТО в Европе Каволи выступил против вывода войск США с континента
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Global Look Press

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск с континента. Об этом сообщает Politico.

На слушаниях комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Каволи отметил, что «последовательно рекомендовал» сохранять то же военное присутствие с начала конфликта на Украине.

«Я советую сохранять такую численность войск, которая есть сейчас», – подчеркнул он.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейских лидеров чаще смотреть телевизор и прислушиваться к высшему руководству США, комментируя дискуссии о том, что Вашингтон якобы может покинуть Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что США твердо привержены НАТО и пятой статье договора организации о коллективной обороне.

В свою очередь министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России.

Ранее госсекретарь США дал совет союзникам по НАТО.

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