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Российский вратарь вошел топ-4 лучших голкиперов мира

Вратарь «Краснодара» вошел топ-4 лучших голкиперов мира по версии CIES
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Александр Вильф/РИА Новости

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев занял четвертое место в списке лучших голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES), передает «Евро-Футбол.Ру».

При составления рейтинга учитывались многие факторы, включающие уровень матчей, их количество (не менее 20), итоговый результат, сейвы и оборонительные действия команд в сезоне.

Агкацева обошли в рейтинге Джанлуиджи Доннарумма из французского «ПСЖ», вратарь итальянского «Интера» Ян Зоммер и Тибо Куртуа из мадридского «Реала».

5 апреля «Краснодар» обыграл «Акрон» со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче забил Кайо Панталеан. Он отличился на 50-й минуте встречи, замкнув подачу с углового.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает первое место, набрав 52 очка. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 47 баллов. Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набрав 44 балла.

Ранее тренер рассказал, чего может не хватить «Краснодару» для чемпионства в РПЛ.

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