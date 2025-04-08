Названы самые популярные машины для параллельного импорта в Россию

В январе-марте 2025 года наиболее популярными для ввоза в Россию по параллельному импорту стали автомобили Toyota. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Объем альтернативного импорта в первом квартале 2025 года составил 16 тыс. автомобилей. Это только новые, и только легковые», — написал Целиков.

На продукцию Toyota пришлось более 16% от этого объема, на BMW — более 13%, на Mercedes-Benz — около 8%. На четвертом месте среди самых популярных машин для параллельного ввоза китайские гибриды и электромобили Li Xiang, на пятом — модели Geely, на шестом — Volkswagen. Также в десятку самых востребованных вошли Mazda, Kia, Audi и Lexus.

Среди машин люксового рыночного сегмента с января по март самыми массовыми стали Bentley (завезен 41 экземпляр).

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