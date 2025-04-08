На Кипре могут находиться десятки тысяч нелегалов из РФ

На Кипре могут нелегально находиться 64 тыс. граждан РФ. Такие числа озвучила счетная палата островного государства в новом докладе.

По версии ведомства, россияне массово нелегально продолжают оставаться на острове по истечении срока действия вида на жительство или визы.

«Общее количество граждан третьих стран, выезд которых не зарегистрирован, составило 289 599», — сообщили в счетной палате.

Из этого числа почти 70 тыс. человек подали запросы на выдачу вида на жительство, заявления о натурализации или просьбы о международной защите, остальные основания для продления пребывания в стране не указали. Лидерами по числу нелегально находящихся на Кипре граждан являются Великобритания (около 74 тыс. человек) и Россия, на которых приходится почти 50% случаев.

До этого РИА Новости сообщали, что супруги Зеленские сделали главой офшора на Кипре сестру директора счетной палаты.

Ранее Кипр усложнил получение виз для россиян до уровня шенгенских.