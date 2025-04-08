Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кипре могут находиться десятки тысяч нелегалов из РФ

Счетная палата: на Кипре могут нелегально находиться 64 тыс. граждан РФ
close
Evgeni Fabisuk/Shutterstock/FOTODOM

На Кипре могут нелегально находиться 64 тыс. граждан РФ. Такие числа озвучила счетная палата островного государства в новом докладе.

По версии ведомства, россияне массово нелегально продолжают оставаться на острове по истечении срока действия вида на жительство или визы.

«Общее количество граждан третьих стран, выезд которых не зарегистрирован, составило 289 599», — сообщили в счетной палате.

Из этого числа почти 70 тыс. человек подали запросы на выдачу вида на жительство, заявления о натурализации или просьбы о международной защите, остальные основания для продления пребывания в стране не указали. Лидерами по числу нелегально находящихся на Кипре граждан являются Великобритания (около 74 тыс. человек) и Россия, на которых приходится почти 50% случаев.

До этого РИА Новости сообщали, что супруги Зеленские сделали главой офшора на Кипре сестру директора счетной палаты.

Ранее Кипр усложнил получение виз для россиян до уровня шенгенских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами