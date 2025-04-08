Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Растворимый кофе помог ученым создать батареи будущего

CEJ: технология производства растворимого кофе увеличила емкость батарей вдвое
close
Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Корейского научно-исследовательского института электротехнологий (KERI) и Корейского института материаловедения (KIMS) в Южной Корее совершили неожиданный технологический прорыв, применив принцип производства растворимого кофе для создания высокоэффективных аккумуляторов. Исследование опубликовано в научном издании Chemical Engineering Journal (CEJ).

Секрет технологии кроется в процессе распылительной сушки. Этот метод превращает кофейный экстракт в хорошо всем знакомый растворимый порошок.

Специалисты адаптировали этот подход для создания идеально однородной смеси компонентов электрода.

«По сути, мы делаем для батарей то же, что производители кофе делают десятилетиями», — уточнили разработчики.

Результаты превзошли ожидания: новым электродам удалось достичь рекордных 98% содержания активных материалов при минимальном количестве добавок. Это позволило увеличить емкость до 7 мАч/см2 против 2-4 мАч/см2 у обычных батарей.

Открытие открывает путь к созданию более мощных и экологичных источников энергии, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли способ на порядок увеличить емкость аккумуляторов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами