Растворимый кофе помог ученым создать батареи будущего

Ученые из Корейского научно-исследовательского института электротехнологий (KERI) и Корейского института материаловедения (KIMS) в Южной Корее совершили неожиданный технологический прорыв, применив принцип производства растворимого кофе для создания высокоэффективных аккумуляторов. Исследование опубликовано в научном издании Chemical Engineering Journal (CEJ).

Секрет технологии кроется в процессе распылительной сушки. Этот метод превращает кофейный экстракт в хорошо всем знакомый растворимый порошок.

Специалисты адаптировали этот подход для создания идеально однородной смеси компонентов электрода.

«По сути, мы делаем для батарей то же, что производители кофе делают десятилетиями», — уточнили разработчики.

Результаты превзошли ожидания: новым электродам удалось достичь рекордных 98% содержания активных материалов при минимальном количестве добавок. Это позволило увеличить емкость до 7 мАч/см2 против 2-4 мАч/см2 у обычных батарей.

Открытие открывает путь к созданию более мощных и экологичных источников энергии, отметили исследователи.

Ранее ученые нашли способ на порядок увеличить емкость аккумуляторов.