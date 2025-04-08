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В РПЦ заявили, что сатанисты проникают в медицину и образование

Иерей Лукьянов сообщил, что в медицину и образование проникают сатанисты
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Евгений Биятов/РИА Новости

В медицину, образование и здравоохранение проникают сатанисты. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что в некоторых странах сатанисты добились возможности проведения занятий в школах и высших учебных заведениях. Кроме того, сатанисты «активно проникают в сферу медицины и здравоохранения», подчеркнул иерей.

Также сатанисты собираются распространить сеть абортивных клиник в европейских странах, добавил Лукьянов.

Незадолго до этого сообщалось, что круглый стол «О противодействии распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии на территории Российской Федерации» в Госдуме начался с молитвы. Руководитель исполкома общественного движения «Культурный фронт России» Вячеслав Леонтьев в ходе этого заседания сравнил сатанизм в РФ с германским нацизмом, который «в начале своего развития не совершал таких преступлений».

По его словам, в стране сатанистов необходимо ограничить в правах, так как они «реальная угроза» и «стремятся к власти».

Ранее стало известно, что в России могут запретить сатанизм.

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