Друг Дроздова назвал причину закрытия передачи «В мире животных»

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал в беседе с изданием «Абзац», что передача «В мире животных» закрылась по личной инициативе телеведущего.

«Если он решит вести передачу, то она откроется прямо завтра. Он передал Алексею Лапину тему, но у них не пошло, все привыкли к Николаю Николаевичу. Он сделал все, чтобы передача жила, но люди не захотели смотреть Алешу, и она загнулась», — заявил художник.

Мирошник рассказал, что Дроздов желал, чтобы шоу проходило на открытом воздухе, а не в студии. По словам художника, зоолог хотел вести передачу с микрофоном и видеокамерой в лесу, как снимали раньше.

«Как раньше передачи уже не снимали, ну и Николай Николаевич говорит, что нужно вовремя передавать эстафетную палочку молодежи. Он сначала Алексея Лапина ввел корреспондентом, а потом ведущим», — поделился друг телеведущего.

В мае 2024 года Дроздов признался, что планирует поездку на Дальний Восток. Он собирался навестить своего «крестника»-леопарда. Животное находится в национальном парке «Земля Леопарда». Телеведущий объяснил, что ему предложили стать хранителем хищника, на что он согласился. У биолога есть соответствующий сертификат и оттиск лапы зверя.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о Николае Дроздове.