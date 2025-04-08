Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Друг Дроздова назвал причину закрытия передачи «В мире животных»

Художник Мирошник: Дроздов хотел вести «В мире животных» с микрофоном в лесу
close
Юрий Заритовский/РИА Новости

Друг Николая Дроздова, художник Константин Мирошник рассказал в беседе с изданием «Абзац», что передача «В мире животных» закрылась по личной инициативе телеведущего.

«Если он решит вести передачу, то она откроется прямо завтра. Он передал Алексею Лапину тему, но у них не пошло, все привыкли к Николаю Николаевичу. Он сделал все, чтобы передача жила, но люди не захотели смотреть Алешу, и она загнулась», — заявил художник.

Мирошник рассказал, что Дроздов желал, чтобы шоу проходило на открытом воздухе, а не в студии. По словам художника, зоолог хотел вести передачу с микрофоном и видеокамерой в лесу, как снимали раньше.

«Как раньше передачи уже не снимали, ну и Николай Николаевич говорит, что нужно вовремя передавать эстафетную палочку молодежи. Он сначала Алексея Лапина ввел корреспондентом, а потом ведущим», — поделился друг телеведущего.

В мае 2024 года Дроздов признался, что планирует поездку на Дальний Восток. Он собирался навестить своего «крестника»-леопарда. Животное находится в национальном парке «Земля Леопарда». Телеведущий объяснил, что ему предложили стать хранителем хищника, на что он согласился. У биолога есть соответствующий сертификат и оттиск лапы зверя.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о Николае Дроздове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами