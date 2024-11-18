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Пресс-релиз

На IV Конгрессе молодых ученых пройдет битва программистов

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Турнир по спортивному программированию, скандинавская ходьба в формате лекции, финал Кубка Студенческой хоккейной лиги и турнир, с которого можно начать профессиональную карьеру шахматиста, вошли в спортивную программу IV Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус». Программа сформирована спортивной платформой фонда «Росконгресс» — «РК-Спорт».

«Спортивная программа формировалась по трем направлениям. Впервые на Конгрессе молодых ученых пройдет турнир по спортивному программированию, которое развивает Минспорта России. По сути, этот инновационный вид спорта готовит кадровый резерв для развития цифровой экономики. Расширена программа мероприятий для участников Конгресса. А интеграция финала Студенческой лиги поможет популяризации студенческого спорта», – отметила руководитель дирекции по организации спортивных и зрелищных мероприятий фонда «Росконгресс» Дарья Силаева.

Блицтурнир по спортивному программированию на Кубок Росконгресса объединит интеллектуальную борьбу и навыки быстрого набора кода. Спортсмены будут соревноваться в решении алгоритмических задач на скорость в формате дуэлей на выбывание. Ведущий турнира ярко прокомментирует битвы программистов и поможет участникам Конгресса разобраться в тонкостях спортивного программирования. Организатором турнира выступит Федерация спортивного программирования России.

Молодые ученые также смогут попробовать себя в новом виде спорта — в дисциплине OSINT (Open Source Intelligence, или Сбор данных по открытым источникам). В этом виде соревнований посетителям стенда Федерации спортивного программирования будет предложено найти в интернете как можно больше информации о месте, изображенном на случайной фотографии, после чего ответить на вопросы экспертов.

По традиции все дни конгресса в атриуме зала «Атом» будет работать Гостиная интеллектуального спорта. Главным событием ее программы станет Кубок КМУ по быстрым шахматам с присвоением национального рейтинга. Благодаря участию в турнире молодые ученые смогут начать карьеру шахматиста прямо на Конгрессе. По итогам выступления игрокам будет присвоен личный ID в системе Федерации шахмат России, позволяющий заявляться на профессиональные соревнования. Также в программе Гостиной – турнир для участников Конгресса, сеанс одновременной игры с чемпионкой России 2023 года среди девушек до 19 лет Анной Журовой, турнир по парным шахматам, Кубки Росконгресса и мастер-классы по го и шашкам.

Второй год подряд Сколтех и Российский квантовый центр соберут молодых ученых на лекторий во время сеанса скандинавской ходьбы по Олимпийскому парку. Лекторами станут молодые ученые. Вместо хронометража для выступления им придется уложиться в километраж: для представления доклада у участников будет один километр, после чего эстафета перейдет к следующему. В финале будет выбран лучший докладчик. Разминку для ученых проведет руководитель образовательной программы Международной федерации фитнеса и бодибилдинга в Армении Давит Парян.

Активно провести вечера на IV конгрессе участники смогут на турнире по мини-футболу и мастер-классе по хоккею. В Кубке КМУ примет участие чемпион Паралимпийских игр 2012 года по футболу 7×7, чемпион мира, студент Российского международного олимпийского университета Александр Кулигин. А мастер-классы по хоккею пройдут под руководством тренеров лучших студенческих команд страны, которые соберутся в Сочи на финальный турнир Кубка Студенческой хоккейной лиги. За чемпионский титул сыграют команды из Москвы, Калининграда, Ульяновска, Магнитогорска и др.

Также участники КМУ получат возможность увидеть игру профессионалов. 27 ноября во дворце спорта «Большой» пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Билеты на хоккей можно будет получить в Гостиной интеллектуального спорта.

Ознакомиться с полной спортивной программой IV Конгресса молодых ученых можно на сайте конгресс.наука.рф.

Все новости о спорте на конгрессе в Теlegram-канале: t.me/Sport_Roscongress

27–29 ноября 2024 г. на федеральной территории «Сириус» состоится IV Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022–2031 годах. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают фонд «Росконгресс», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий — АНО «Национальные приоритеты».

Подробная информация — на сайте конгресс.наука.рф.

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