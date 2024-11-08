Конструкторское бюро Будущего: в Национальном центре «Россия» молодые специалисты представили проекты развития страны

В Национальном центре «Россия» в рамках Международного симпозиума «Создавая будущее» прошел форсайт «Конструкторское бюро Будущего». Более 300 молодых специалистов и экспертов в возрасте от 18 до 35 лет из различных областей собрались для разработки инициатив, которые могут послужить основой стратегического планирования национального развития на долгосрочную перспективу. Организаторами события выступили Национальный центр «Россия» и Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ).

Сегодня, 8 ноября, состоялась презентация проектов участников форсайта экспертам – Заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Максиму Орешкину и генеральному директору АНО «Платформа НТИ» Дмитрию Пескову.

Максим Орешкин отметил, что участники форсайта представили множество интересных идей, которые могут стать основой масштабных проектов, определяющих будущее нашей страны.

«Здорово, что здесь собралось столько молодых людей, которые думают не только про сегодняшний день, но и про будущее нашей страны через десятилетия — какие проекты будут двигать ее вперед и повышать ее роль в мире. Есть очень много интересных предложений, из которых может вырасти что-то полезное. Главное, на этом не останавливаться и каждый такой проект доводить до реализации», — сказал Максим Орешкин.

Участниками «Конструкторского бюро Будущего» стали молодые люди, активно вовлеченные в проекты Президентской платформы «Россия — страна возможностей», Общероссийского народного фронта, Президентского фонда культурных инициатив, VK, а также участники программ «Лидеры России», «Я — профессионал», «Цифровой прорыв» и других. Участники исследовали векторы технологического и гуманитарного развития России. Во время работы над проектом участники работали над 16 тематическими направлениями, разделенных на четыре блока: «Человек», «Многополярный мир», «Среда обитания» и «Цивилизация». Они вместе с опытными наставниками разработали «Карту будущего России — 2050», включающую три ключевых сценария: оптимально-реальный, утопичный и пессимистичный. Этот документ включает перечень инициатив, реализация которых может способствовать укреплению суверенитета страны и ее опережающему развитию.

«Здорово, что эта площадка помогает устанавливать новые горизонтальные связи между ребятами из разных институтов, разных направлений. Мы здесь сразу увидели возможности коллаборации. Разные идеи пересекаются, вместе они могут привести к качественному результату», — добавил Максим Орешкин.

Участники форсайта представили проекты разной направленности — от повышения безопасности навигации, создания космической производственной базы стран членов БРИКС и продления светового дня в северных регионах страны до формирования цифровой истории семьи с помощью искусственного интеллекта, в том числе создания цифровых аватаров родственников.

«Конструкторское бюро Будущего» стало уникальной площадкой, объединившей элементы форсайта, хакатона и креативного бюро. Участники не только обсудили перспективы будущего, но и предложили практические решения, которые позволят стране успешно адаптироваться к изменениям и достижению амбициозных целей к 2050 году.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Первым мероприятием в Национальном центре «Россия» стал Международный симпозиум «Создавая будущее», участие в котором приняли более 6000 гостей из 101 страны.