Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

На Западе допустили удар США по верховному лидеру Ирана

Politico: США не исключают возможность удара по верховному лидеру Ирана Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, если не удастся достичь согласия по вопросу ядерной программы во время предстоящих переговоров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями.

«Вариантом является «удар для удаления верхушки», то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи», — сказал собеседник издания.

Утром 26 февраля стало известно, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Женеву, где, как ожидается, он встретится с представителями Ирана.

В Женеве запланирован третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Ожидается, что встреча пройдет в диппредставительстве Омана. Иранскую делегацию возглавит глава МИД страны Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. На прошлой неделе Арагчи заявил, что договоренность Тегерана с Вашингтоном по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций.

Ранее сообщалось, что Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!