На Западе допустили удар США по верховному лидеру Ирана

США не исключают возможность нанесения удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, если не удастся достичь согласия по вопросу ядерной программы во время предстоящих переговоров. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с обсуждениями.

«Вариантом является «удар для удаления верхушки», то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи», — сказал собеседник издания.

Утром 26 февраля стало известно, что специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Женеву, где, как ожидается, он встретится с представителями Ирана.

В Женеве запланирован третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Ожидается, что встреча пройдет в диппредставительстве Омана. Иранскую делегацию возглавит глава МИД страны Аббас Арагчи, американскую — Уиткофф. На прошлой неделе Арагчи заявил, что договоренность Тегерана с Вашингтоном по атому должна быть упрощена до соглашения о мирном характере ядерной программы, а также должна включать снятие санкций.

Ранее сообщалось, что Иран готов передать свой обогащенный уран России для сделки с США.