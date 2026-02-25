Размер шрифта
Общество

Глава СПЧ предложил историкам проверить слова Довлатова о «4 млн доносов»

Фадеев: историкам нужно разоблачить фразу Довлатова о «4 млн доносов»
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев выступил с инициативой проверить утверждение писателя Сергея Довлатова о «4 млн доносов» в период сталинских репрессий. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, это ходовая фраза, на нее все опираются. Он предложил «разоблачить ее», если фраза не соответствует реальности.

«Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому Большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — считает Фадеев.

Он добавил, что историкам следует дать профессиональную оценку данной фразе, а также установить, насколько она соответствует архивным материалам.

26 января стало известно, что в Москве отменили премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского. Новость об отмене спектакля появилась после доноса неких «провластных Telegram-каналов». Их авторы раскритиковали главного куратора музея Марину Лошак, а также назвали одну из артисток — Марию Шалаеву — «релоканткой-таксисткой».

Ранее стало известно, что российского школьника отправят под суд из-за отсутствия доноса на приятеля.

 
