Ученый рассказал об исчезновении пятен с поверхности Солнца

С поверхности Солнца продолжают исчезать пятна. Их появление в ближайшие годы будет случайным процессом, поэтому прогнозировать активность звезды не получится, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

«Солнечная активность в данный момент фрагментируется из-за общего спада цикла. Фактически, непрерывной активности уже нет», — рассказал ученый.

По его словам, такая ситуация в целом характерна для Солнца. В пике цикла на звезде всегда присутствует непрерывный фон, а в перерывах между всплесками, которые наблюдается сейчас, активность будет «падать в ноль».

В минувшее воскресенье, 22 февраля, с поверхности Солнца впервые с 2021 года исчезли все пятна. Полное отсутствие пятен, как объяснили ученые, типично для фаз с минимальной солнечной активностью.

Солнечный цикл длится около 11 лет. На данный момент происходит уже 25-й наблюдаемым человечеством цикл. Он достиг пика в 2024 году и постепенно перешел к снижению.

Ранее ученые сообщили о начале «длительной депрессии» у Солнца.