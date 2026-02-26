«Киев не ищет вариантов мира»: Песков ответил на вопрос, возможна ли встреча Зеленского и Путина

После резких заявлений Владимира Зеленского о невозможности компромисса с Россией по ключевым вопросам возможность организации его встречи с Владимиром Путиным представляется неочевидной. Такое мнение выразил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время Киев прилагает усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а стремится получить как можно больше европейских денег. Трехсторонняя встреча Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться только для финализации договоренностей — до которых, по-видимому, пока далеко.

С учетом сделанных в последнее время заявлений Владимира Зеленского организация его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным маловероятна, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводятся в Telegram-канале журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

«Есть ли смысл встречаться на высшем уровне, если киевский режим по-прежнему сохраняет такую позицию?» — сказал Песков.

Песков подтвердил, что вопрос территорий остается на переговорах самым сложным. По его словам, любым разговорам глав государств должна предшествовать серьезная, скрупулезная работа на экспертном уровне. Президентам России, Украины и США стоит встречаться «только если финализировать договоренности, или, как говорят американцы, сделку».

«Пока же, что касается киевского режима, я думаю они прилагают все усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для поиска вариантов раскассирования европейских денег. Им надо не мытьем так катаньем получить эти сотни миллиардов евро. Вот над этим они, действительно, работают серьезно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что ранее сделанное Владимиру Зеленскому приглашение приехать в Москву остается в силе: «Это было слово президента Путина, он всегда держит свое слово».

О чем говорил Зеленский в последнее время

14 февраля, выступая на пресс-конференции в Мюнхене, Зеленский заявил, что Украина никогда не выведет свои войска из Донбасса , но при этом рассчитывает завершить войну в течение года. Он сообщил, что Киев получил от США предложение о гарантиях безопасности на 15 лет, но такой срок его не устраивает: он хочет продлить его до 30–50 лет.

На той же пресс-конференции он публично оскорбил президента России.

«Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — заявил Зеленский.

Кроме того, он сообщил, что обладает «важным преимуществом» перед президентом России, которое заключается в возрасте. «Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет-нет, поверьте мне, это важно», – сказал он.

Досталось и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. «Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить армию, чтобы останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта», — сказал Зеленский.

В интервью Financial Times Зеленский назвал идею уступить Донбасс в обмен на прекращение боевых действий «недальновидной». Кроме того, он призвал Евросоюз перестать «увиливать» и, наконец, установить дату вступления Украины в альянс: 2027 год. Зеленский подчеркнул, что Киев не согласен на временное перемирие и готов к окончательному завершению конфликта. Это вступает в некоторое противоречие с его же недавними заявлениями о том, что проведение президентских выборов на Украине возможно — но только при условии двухмесячного прекращения огня.

24 февраля Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. «Территориальные вопросы могут быть окончательно решены только между главами государств и правительств», — сказал он.

По словам украинского лидера, война закончится, «когда президент США [Дональд] Трамп вместе с европейцами обуздает Путина и заставит его начать настоящие переговоры, которые принесут результаты».

Сегодня стало известно, что трехсторонняя встреча с участием Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на территории Украины перенесена на начало марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Место пока не определено.