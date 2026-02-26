Молодой сибиряк попал под статью за «слив» интимных видео девушки

МВД: жителя Ачинска обвиняют в распространении порно со своей девушки

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело против 19-летнего жителя Ачинска по подозрению в распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По данным полиции, зимой 2025 года молодой человек, уже имеющий судимость, опубликовал в интернете фотографии и видеозаписи интимного характера с участием своей 21-летней знакомой.

Как уточнили правоохранители, похабные видео увидел общий знакомый пары и сообщил об этом девушке. После этого пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

В отношении подозреваемого возбудили дело по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконное распространение и оборот порнографических материалов или предметов»). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

На время расследования фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

