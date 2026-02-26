«Вашингтон» Овечкина обыграл «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Сандин, Джеймс ван Римсдайк и Алексей Протас, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличился Ноа Кейтс.

Эта победа стала для «столичных» первой после олимпийской паузы. XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

После этой игры «Вашингтон» набрал 67 очков и закрепился на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 60 матчей в регулярном сезоне. У «Филадельфии» в активе 61 очко после 57 матчей и 14-я позиция на Востоке.

Ранее Дмитрий Васильев объяснил, почему ему обидно за Александра Овечкина.