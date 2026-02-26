Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

«Вашингтон» Овечкина обыграл «Филадельфию»

«Вашингтон» победил «Филадельфию» в первом матче после олимпийской паузы
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Филадельфии Флайерз».

Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Сандин, Джеймс ван Римсдайк и Алексей Протас, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличился Ноа Кейтс.

Эта победа стала для «столичных» первой после олимпийской паузы. XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

После этой игры «Вашингтон» набрал 67 очков и закрепился на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 60 матчей в регулярном сезоне. У «Филадельфии» в активе 61 очко после 57 матчей и 14-я позиция на Востоке.

Ранее Дмитрий Васильев объяснил, почему ему обидно за Александра Овечкина.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!