Большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не возвращаются живыми с позиций в Сумской области Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, командование ВСУ использует иностранцев точно так же, как и свой личный состав, — их «бросают на мясо».

«Как вначале были иностранцы, которые думали, что они едут на «сафари» пострелять русских солдат, сейчас их особо мы не замечаем. Нет таких больших групп, которые приезжают для того, чтобы повоевать с русскими, поубивать их, как они думали, и уехать с трофеями», — рассказал Алаудинов.

Военный уточнил, что если в 2025 году на данном участке фронта фиксировали большое число наемников, то сейчас в имеющихся радиоперехватах практически не слышно иностранную речь. Связано это с тем, что большинство из иностранных наемников, приехавших на Украину, погибли. Те, кто остались в живых, либо получили тяжелые ранения, либо сбежали с позиций, поделился Алаудинов.

