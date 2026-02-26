Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Российский генерал заявил, что большинство наемников ВСУ не возвращаются домой живыми

Алаудинов: большинство иностранных наемников ВСУ не возвращаются живыми из Сум
Сергей Бобылев/РИА Новости

Большая часть иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), не возвращаются живыми с позиций в Сумской области Украины. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, командование ВСУ использует иностранцев точно так же, как и свой личный состав, — их «бросают на мясо».

«Как вначале были иностранцы, которые думали, что они едут на «сафари» пострелять русских солдат, сейчас их особо мы не замечаем. Нет таких больших групп, которые приезжают для того, чтобы повоевать с русскими, поубивать их, как они думали, и уехать с трофеями», — рассказал Алаудинов.

Военный уточнил, что если в 2025 году на данном участке фронта фиксировали большое число наемников, то сейчас в имеющихся радиоперехватах практически не слышно иностранную речь. Связано это с тем, что большинство из иностранных наемников, приехавших на Украину, погибли. Те, кто остались в живых, либо получили тяжелые ранения, либо сбежали с позиций, поделился Алаудинов.

Ранее спецназ «Ахмат» уничтожил отряд латиноамериканских наемников ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!