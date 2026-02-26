Стало известно, во сколько россиянам обойдутся приборы, помогающие в сезон ОРВИ

Россиянам нужно от 15 тыс. до 35 тыс. рублей на умные устройства, помогающие в сезон ОРВИ, оценил для «Газеты.Ru» руководитель направления «Здоровье» маркетплейса Мегамаркет Иван Пантелеев.

По его словам, к базовому домашнему набору в сезон ОРВИ чаще всего относятся ингаляторы и небулайзеры, увлажнители и очистители воздуха.

«Эти устройства не заменяют лечение, назначенное врачом, но могут облегчить симптомы при правильном использовании и сформировать правильный микроклимат в помещении», — пояснил Пантелеев.

По его словам, небулайзеры превращают лекарственный раствор в мелкодисперсный аэрозоль, который глубже проникает в дыхательные пути. Средняя стоимость небулайзера на маркетплейсах этой весной составляет около 2,5–5 тыс. рублей в зависимости от типа устройства и комплектации, уточнил Пантелеев.

Он добавил, что увлажнители поддерживают оптимальный уровень влажности — 40-60%, что особенно важно при сухом воздухе в квартирах с центральным отоплением. Обычно увлажнитель воздуха стоит 2–6 тыс. рублей — цена зависит от площади помещения и типа прибора (ультразвуковой или традиционный), оценил Пантелеев.

Очистители воздуха снижают концентрацию пыли и аллергенов, которые могут усиливать кашель и раздражение слизистых оболочек. Средняя цена бытового очистителя воздуха с HEPA-фильтром составляет 10–15 тыс. рублей в зависимости от производительности и наличия дополнительных функций, сказал Пантелеев.

При выборе таких устройств эксперт призвал учитывать ряд факторов. Для небулайзеров имеет значение тип распыления и размер частиц, для увлажнителей — площадь помещения и производительность, для очистителей воздуха — наличие HEPA-фильтра и показатель CADR, уточнил Пантелеев. Также он посоветовал обращать внимание на уровень шума и безопасность, особенно если в доме есть дети.

В целом базовый набор из небулайзера, увлажнителя и очистителя воздуха этой весной обойдется россиянам приблизительно в 15–25 тыс. рублей, констатировал эксперт. При выборе моделей среднего ценового сегмента расходы составят около 30–35 тыс. рублей, добавил Пантелеев.

