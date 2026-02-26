Размер шрифта
В Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ

SHOT: россиянин в Таиланде заманивал жителей СНГ в рабство в колл-центры Мьянмы
В Таиланде задержали 35-летнего россиянина, который работал на мафию Мьянмы и оказался «охотником за головами». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, мужчина обманом заманивал жителей СНГ в мошеннические колл-центры Таиланда, из которых людей потом отправляли в рабство в Мьянму.

Известно, что сам россиянин жил в Бангкоке с местной девушкой. Она работала в элитном массажном салоне и помогала бойфренду в его мутных делах. За полгода пара заработала три миллиона рублей. Во время обысков у них обнаружили более девяти подставных банковских карт, сим-карты, три смартфона и ноутбук.

Россиянин несколько месяцев скрывался от тайской полиции. Для этого он носил накладную бороду и солнцезащитные очки. Свою «зарплату» мужчина снимал исключительно с «левых» карт и только через банкоматы, расположенные в туристических местах. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого посол России в Таиланде Евгений Томихин заявил, что россиянам, освобожденным из мошеннических колл-центров в Мьянме, не грозит судебное преследование в Таиланде, а также не будет установлен запрет на въезд в страну. По его словам, граждане РФ были освобождены совместными усилиями российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы. Они получили статус жертв торговли людьми.

Ранее модель из Сибири попала в рабство в скам-центре Мьянмы.

 
