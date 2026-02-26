Размер шрифта
12-летний мальчик выстрелил в лицо другу из винтовки отца в Приморье

В Приморье школьник выстрелил в лицо товарищу из винтовки
«Газета.Ru»

В Приморье 12-летний мальчик получил ранение после того, как друг выстрелил ему в лицо из пневматической винтовки, которую дети взяли без спроса. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

Инцидент произошел в селе Новокачалинск. Двое подростков играли с оружием, принадлежащим отцу одного из них. В какой-то момент один из мальчиков случайно выстрелил, пуля попала в лицо его 12-летнему другу. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Прокуратура начала проверку. Ведомство оценит действия родителей, допустивших доступ детей к оружию, а также работу органов системы профилактики.

До этого петербуржец поссорился с братом из-за квартиры и случайно выстрелил в мать. Двое братьев выясняли отношения из-за жилья. В какой-то момент младший схватился за пистолет и начал стрелять. В результате 31-летний брат получил огнестрельные ранения обоих плеч, еще одна пуля попала в плечо матери. Женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее подросток прилег на подушку, в которой был спрятан пистолет, и получил ранение.

 
