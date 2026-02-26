Появились новые подробности в деле Эпштейна

ABC: детектив убрал из особняка Эпштейна улики перед обыском в 2005 году

Частный детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом финансиста Джеффри Эпштейна, в 2005 году убрал из его особняка во Флориде улики перед обыском полиции. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на обнародованные Минюстом США документы по делу Эпштейна.

«Частный детектив <...> убрал из дома множество улик, включая несколько компьютеров, более двух десятков телефонных справочников и материалы сексуального характера», — говорится в публикации.

Отмечается, что прокуроры, предположительно, так и не получили доступ к упомянутым уликам во время расследования первого уголовного дела Эпштейна.

15 февраля Минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В Минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.