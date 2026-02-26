Депутаты Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Николай Княжицкий вступили в публичную перепалку во время заседания органа, обвинив друг друга в работе на Россию. Фрагмент попал в трансляцию, которая велась на YouTube-канале Гончаренко.

Княжицкий заявил, что его сын находится на линии боевого соприкосновения, пока Гончаренко срывает мобилизацию. Он также обвинил своего коллегу в работе на Россию. В ответ Гончаренко выдвинул аналогичные обвинения.

В итоге в ситуацию вмешался сопредседатель партии Артур Герасимов, попросивший прекратить перепалку. Однако Гончаренко назвал Княжицкого «людоедом» таким же, «как Зеленский и те, кто это сделали».

«Ты последняя скотина в этой фракции. Ты не имеешь права здесь быть вообще», — ответил Княжицкий.

До этого Алексей Гончаренко призвал президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку после доклада конгресса США о коррупции в республике. Гончаренко добавил, что Зеленский намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта. По его словам, украинский лидер хочет дождаться осенних выборов в конгресс США, в ходе которых республиканцы могут проиграть.

Ранее Гончаренко заявил, что Зеленский хочет посадить его за решетку.